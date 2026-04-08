İran savaşı reasürans desteği 40 milyar $

ABD yönetimi, küresel deniz ticaretinde artan jeopolitik risklere karşı sigorta kapasitesini güçlendirmek amacıyla devreye aldığı reasürans programının büyüklüğünü iki katına çıkardı. Başlangıçta 20 milyar dolar olarak duyurulan plan, uluslararası sigorta devlerinin katılımıyla toplam 40 milyar dolarlık teminat kapasitesine ulaştı. U.S. International Development Finance Corporation (DFC) ile sigorta şirketi Chubb tarafından yapılan ortak açıklamada, programa altı büyük sigorta kuruluşunun daha dahil olduğu bildirildi. Buna göre Travelers Companies, Liberty Mutual, Berkshire Hathaway, AIG, Starr Insurance ve CNA Financial, mevcut reasürans mekanizmasına toplam 20 milyar dolar ek kapasite sağlayacak.

YÖNETİMİ CHUBB ÜSTLENECEK

Programın operasyonel yönetimi Chubb tarafından yürütülecek. Şirket, risk fiyatlaması, reasürans kapasitesinin dağıtımı, poliçe düzenleme süreçleri ve uygun gemi ile kargo risklerinin değerlendirilmesi gibi kritik alanlardan sorumlu olacak. Bu kapsamda uluslararası ticarette faaliyet gösteren gemi operatörleri ve lojistik şirketleri için savaş ve çatışma risklerini de kapsayan sigorta çözümleri sunulması hedefleniyor.

HEDEF GÜVENLİ TİCARET

DFC, söz konusu reasürans planını ilk olarak 6 Mart'ta duyurmuştu. Programın özellikle Körfez bölgesinde artan güvenlik riskleri nedeniyle deniz ticaretinde yaşanan sigorta maliyeti artışlarını dengelemeyi amaçladığı belirtilmişti. Açıklamada, planın uluslararası deniz ticaretine duyulan güveni yeniden tesis etmeyi, küresel ticaret akışını istikrara kavuşturmayı ve Orta Doğu'da faaliyet gösteren Amerikan ile müttefik şirketleri desteklemeyi hedeflediği vurgulandı.