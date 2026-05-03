Haberler Ekonomi Haberleri İran'da dolar, tarihi zirveye çıktı
Giriş Tarihi: 3.05.2026 12:00

İran ve ABD arasında süren savaş, İran ekonomisini olumsuz etkiliedi. İran'da ABD doları, serbest piyasada tarihinin en yüksek seviyesine çıkarak 184 bin tümen seviyesini gördü.

AA
Ülkede serbest piyasada doların satış kuru 184 bin tümene ulaştı. Böylece İran'ın yerel para birimi, serbest piyasada rekor seviyede değer kaybetmiş oldu.

ABD-İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan önce 1 ABD doları 160 bin tümen seviyesinden işlem görüyordu. Savaşın ilerleyen dönemlerinde ise bir dolar 135 bin tümen seviyesine kadar gerilemişti.

Son dönemde İran ulusal para biriminde yaşanan değer kaybı, ABD'nin uyguladığı ağır yaptırımların yanı sıra savaşın yol açtığı ekonomik baskılarla ciddi boyutlara ulaştı.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
