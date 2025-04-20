İş Bankası Kıbrıs’ta 70’inci yılında

Kıbrıs'taIlk şubesini Lefkoşa'da 21 Şubat 1955'te açan Türkiye İş Bankası, 70 yıl önce başladığı yolculuğuna 6 ilçede 15 şube ve 238 çalışanıyla devam ediyor. Banka, bugün 53.5 milyar TL'lik aktif büyüklüğüyle KKTC'nin en büyük bankası konumunda bulunuyor. İş Bankası, Kıbrıs'ta 70. yılı vesilesiyle bir resepsiyon düzenledi. Resepsiyona KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin KKTC Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, İş Bankası KKTC Ülke Müdürü Serhan Akşahin ve birçok davetli katıldı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İş Bankası'nın Kıbrıs'ın ticaret bağlantılarının kurulmasında sağladığı katkının çok önemli olduğunu vurguladı. İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali de İş Bankası'nın genç Cumhuriyetin ihtiyaçlarını karşılamak için hangi misyonla yola çıktıysa Kıbrıs'ta da aynı amaçla yola çıktığını ifade etti.