İş dünyası temsilcileri, OVP için düzenlenen İstişare Toplantısı’ndan memnun ayrıldı

"TOPLANTIDA SADECE SORUNLARI DEĞİL, ÖNERİLERİMİZİ DE DİLE GETİRDİK"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da toplantının konusunun eylül ayında açıklanması beklenen Orta Vadeli Plan ve İstanbul olduğunu söyledi.

Bu süreçler içerisinde sorunların varlığından haberdar olmak ve bunları çözmek durumunda olduklarını belirten Olpak, devamla şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kamusuyla, iş dünyasıyla, işvereniyle hep birlikte çözmek durumundayız. Ama diğer taraftan da fırsatlara odaklanmamız lazım. Toplantıda sadece sorunları değil, önerilerimizi de dile getirdik. 'Peki ne var?' denildiğinde ben genelde şu ifadeyi kullanmayı tercih ediyorum; Türk iş dünyasının şu anda ihtiyaçlarının başında öngörülebilirlik var. Yani ekonomi bir beklenti yönetimidir. Beklentilerinize göre şahıslarımız da, sizler de, bizler de, firmalarımız da harcama yapar ya da yatırım yaparız veya tasarrufta bulunuruz. Bu beklenti yönetimini doğru götürebilirsek öngörülebilirliği, ekonomi yönetimimiz ki şu ana kadar bu tabloyu güzel bir şekilde yönetiyor. Örnek olarak, Merkez Bankası Başkanımızla Hazine ve Maliye Bakanımızın birlikte verdiği fotoğrafı önemsiyoruz."

Olpak, toplantıda ayrıca yeşil dönüşüm, depremin mali sonuçlarının nasıl bertaraf edilebileceği, AB ile ilişkilerde atılması gereken adımlar, iş dünyasına düşen görevlerin de değerlendirildiğini belirterek, "Açık uçlu ve istişarede her şeyin konuşulabildiği bir toplantı olması bizim açımızdan önemliydi." dedi.

"İŞ DÜNYASI OLARAK YAŞADIĞIMIZ PROBLEMLERİ ANLATMA FIRSATI BULDUK"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ise bugün önemli ve güzel bir toplantı olduğunu dile getirerek, "Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bugün ve gelecekle ilgili yaşamış olduğumuz sorunları, plan ve projeksiyonları, fikirlerimizi dinledi. Eylül ayında açıklanacak olan Orta Vadeli Plan'da nelere dikkat edilmesi gerektiğini aktardık. Plan ve program yapılırken çok daha az hata yapılarak ve bütün sektörlere dokunarak yapılmasında çok büyük fayda olacağını düşünüyoruz. İstişare ve orta akıl, Türkiye'nin geleceğine damgasını vuracak olan çalışma sistemidir." ifadelerini kullandı.