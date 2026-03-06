İş dünyasından barış ve güvene yatırım

Bölgesindeki istikrarsızlıklara karşı, barış ve huzur ikliminden asla taviz vermeyen Türkiye, iş dünyası için de tam güven tesis etti. TÜGİAD Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Çakmaklı, ekonomik güven endeksinin 11 ay sonra yeniden 100'ün üzerine çıkmasına ilişkin, "Sektörlere göre farklılık gösterse de ekonomide genel hava toparlanmaya başladı" dedi.

EKONOMİDE GENEL HAVA TOPARLANIYOR

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Ankara Şubesi geleneksel iftar yemeği buluşmasında konuşan Çakmaklı, ekonomide genel havanın toparlanmaya başladığını anlatırken, sipariş tarafında en net iyileşmenin, hizmetler ve perakende tarafında görüldüğünü ifade etti. Çakmaklı, "Zaten güven endeksleri de bunu söylüyor. Hizmet 113,8 seviyesinde, perakende 115,9 seviyesinde. İç pazarda özellikle hızlı tüketim, bazı dayanıklı segmentler ve B2B hizmetlerde teklif trafiği arttı. İmalat tarafında ise temkinlilik söz konusu. Merkez Bankası'nın reel kesim anketinde son 3 aydaki siparişler, mevcut siparişler ve önümüzdeki 3 aylık ihracat sipariş kalemleri güveni yukarı çekmiş görünüyor. Biz de bazı firmalarda 'dönüş' sinyali alıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Çakmaklı, 2026 yılında asıl ivmenin hizmet ve ticaret sektörlerinde görülmesini beklediğini, sanayide ise otomotiv, otomotiv yan sanayisi ve gıda sektörlerinin büyümede daha önde olacağını tahmin ettiğini söyledi.