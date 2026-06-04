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Giriş Tarihi: 4.06.2026 10:22 Son Güncelleme: 4.06.2026 10:27

İş gücü verileri belli oldu

Türkiye'de işsizlik oranı, nisanda bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 8,2 oldu.

AA
İş gücü verileri belli oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.Türkiye'de işsizlik oranı, nisanda bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 8,2 oldu. Genç işsizlik oranı, 0,8 puan azalışla yüzde 14,5 olarak gerçekleşti

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, nisanda bir önceki aya kıyasla 5 bin azalarak, 2 milyon 868 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı ise 0,1 puan artışla yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 0,5 puan azaldı.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda yüzde 11 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı, nisanda bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 14,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı, erkeklerde yüzde 12, kadınlarda yüzde 19,4 olarak hesaplandı.

TÜİK, bazı aylara ilişkin verilerde revizyona gitti.

Buna göre 2024-2026 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

Yıl/Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
2024 9,2 8,6 8,8 8,6 8,4 9,1 9 8,5 8,5 8,7 8,4 8,6
2025 8,5 8,2 8 8,7 8,4 8,6 8,1 8,5 8,6 8,5 8,6 7,8
2026 8,1 8,4 8,1 8,2

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Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU #TÜİK

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İş gücü verileri belli oldu
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