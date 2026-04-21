İş insanı Mahmut Çalık son yolculuğuna uğurlandı

TÜRK tekstil sanayisinin duayen isimlerinden Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık'ın babası Mahmut Çalık (94) hayatını kaybetti. Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Mahmut Çalık için tören gerçekleştirildi. Mahmut Çalık'ın oğlu Ahmet Çalık, burada taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazına, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Büyükelçi Egemen Bağış, ailesi ve sevenleri katıldı. Mahmut Çalık'ın cenazesi, törenin ardından Topkapı Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi. Taziyelerin ise 3 gün boyunca Çırağan Palace Kempinski İstanbul'da 16.00-20.00 saatleri arasında kabul edileceği kaydedildi.