İş insanı Tacettin Aslan son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'nin önde gelen sanayicilerinden, İÇDAŞ'ın kurucularından iş insanı Tacettin Aslan, 94 yaşında hayatını kaybetti. 4 çocuk babası olan Aslan'ın vefatı; başta ailesi ve iş dünyası olmak üzere eğitim, sağlık ve spor camiasında büyük bir üzüntüyle karşılandı. Aslen Kastamonulu olan Aslan; sanayi, tersanecilik, denizcilik ve turizm sektörlerinde Türkiye'nin önde gelen isimleri arasında yer aldı. İş insanı kimliğinin yanı sıra hayırseverliğiyle de tanınan Tacettin Aslan, özellikle eğitim, sağlık ve spor alanındaki sosyal sorumluluk projelerine verdiği desteklerle hafızalarda yer edindi.