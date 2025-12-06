İş kuracak gençlere teminatsız kredi

Halkbank'ın ikincisini düzenlediği Gençİz Zirvesi, "İnsan 5.0" temasıyla İstanbul'da yapıldı. Dev organizasyonun açılışını yapay zeka asistanı olan Mai gerçekleştirdi. 22-30 yaş aralığında 5 binden fazla genç gün boyu teknoloji, girişimcilik, spor, politika ve sanat dalında alanında uzman kişilerin deneyimlerini dinledi.

GENÇLERE MÜJDE

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, yeni iş kurmak veya işini büyütmek isteyen genç girişimcilere zirveden müjde verdi. Arslan, "Gençlere finansal destek sağlamak amacıyla Gençİz Kredisi'ni hayata geçirdik. 1 milyon lira limitli olarak Kredi Garanti Fonu kefaletiyle ek teminat istemeden bu krediyi iş kurmanıza yardımcı olmak için kullandıracağız. Genel girişimcilik kapsamındaki kredi limitlerimizi de 1.5 milyon liraya yükseltiyoruz" dedi.

4 YILDA 37 MİLYAR

İstanbul Kongre Merkezi'nde başlayan zirvede konuşan Arslan, "Ülkemiz son 5 yılda Avrupa'nın en hızlı büyüyen startup ekosistemlerinden biri oldu. Kurulan her 4 girişimden 1'i gençler tarafından oluşturuluyor. Kadın girişimci oranı yüzde 38 arttı. STEM (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) alanlarında, genç kadın oranı Avrupa ortalamasının üzerine çıktı. Dijital bankacılığı kullanan genç sayısı iki kat arttı" diye konuştu. Arslan, Halkbank'ın son 4 yılda 225 bin girişimciye 37 milyar lira finansman sağladığını anlattı.





GENÇLİK AKADEMİSİ

"HALKBANK Girişimciliğe İlk Adım" programı kapsamında bu yıl mayıs ve kasım aylarında iki ayrı oturumda 1.000 üniversite öğrencisini İstanbul Finans Merkezi'ndeki Halkbank Kuleleri'nde misafir ettiklerinden bahseden Arslan, şunları kaydetti: "Öğrencilerimize fikir geliştirmeden iş modeli oluşturmaya, teknolojiden hukuka uzanan geniş yelpazede girişimciliğin temel aşamalarını içeren kapsamlı eğitimler sunduk. Önümüzdeki yıl ise bu programın etkinlik sayısını dörde çıkararak çok daha fazla gence ulaşmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte 2026'nın ilk çeyreğinde, gençlerimizin gelişim yolculuğunu kesintisiz destekleyecek yeni online platformumuz 'Gençlik Akademisi'ni hizmetinize sunacağız. Bu platformda, kariyer planlamadan girişimciliğe, finansal okuryazarlıktan yapay zeka uygulamalarına, video eğitim içeriklerinden sertifikasyon programlarına uzanan zengin ve dinamik eğitim içerikleri yer alacak."

BU ÜLKENİN DİNAMOSU GENÇLER

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, önce Almanya'da, sonrasında İngiltere'de eğitim gördüğünü belirtti. İngiltere'de eğitim aldığı dönemde restoranda bulaşıkçılık yaptığını belirten Bak, "Yaptıklarınızı her zaman gururla anlatın. Hiçbir şeyden çekinmeyin. O sizin hayat hikayeniz" dedi. Hayatın bir mücadele olduğunu aktatan Bak, "Hayallerinizin peşinden koşmayı unutmayın. Hayatı sevin. Bir kapı açılır, bir kapı kapanır. Ülkemiz, güçlü bir ülke. Savunma sanayisine, turizm ve sağlık sektörüne yapılan yatırımlar ortada. Biz, büyüyen ve gelişen güçlü Türkiye istiyoruz. Bu ülkenin dinamosu da gençlerimiz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, 559 gençlik merkezimizle ve üniversitelerdeki 374 genç ofisimizle sizin yanınızdayız. GEN-2030 projemizle yapay zeka eğitimleri veriyoruz. Şu ana kadar 7.750 gencimize yapay zeka eğitimi verdik. ÜNİDES projesi de var. Üniversite kulüplerindeki gençlerimizin hayallerini gerçekleştirmek için projelerine destek veriyoruz" ifadelerini kullandı.



AİLENİZE, MİLLİ KİMLİĞİNİZE SIKI SIKI SARILIN

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da kendi hayatından örnekler verdiği konuşmasında gençlere inanç köklerine sıkı sıkı sarılmalarını önerdi. "Ben inancıma, kimliğime ve beni ben yapan değerlere sıkı sıkıya bağlı kaldım" diyen Göktaş, "Sizler de ileride nerede olursanız olun. Nereden geldiğinizi asla unutmayın. Bu sizin hayatınıza çok büyük tecrübeler katacak, çok büyük yeni vizyonlar katacak. Belki ileride bir CEO olacaksınız, mucit olacaksınız, mühendis, doktor, belki uzaya gideceksiniz ama o geldiğiniz evi, aileyi, ortamı asla unutmayın. Bu sizi siz yapar. Dolayısıyla ailenize, milli kimliğinize, inanç köklerinize sıkı sıkı sarılın. Kim olduğunuzu unutmayın, hep kendiniz kalın" şeklinde konuştu. Dünyada her şey bireyselleştiğini belirten Bakan Göktaş, "Sosyal medya bize dünyayı çok farklı yansıtıyor. Gerçek dünyayı asla yansıtmıyor. O sanal dünya bizi biz yapmaz. Dolayısıyla şu anda aşırı bireyselleşmiş, bencilleşmiş, yalnızlaşmış bir insan olarak, aile olamayız, millet olamayız" diye konuştu.