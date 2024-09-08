İş ortamına dijital çözümler geliyor

Türkiye, bir yandan iş ortamının kapasitesini güçlendirmek, diğer yandan nitelikli uluslararası doğrudan yatırımların artırılmasını sağlamak amacıyla yapısal adımlara ve dijital dönüşüm uygulamalarına odaklandı. OVP döneminde, iş ve yatırım süreçlerinin iyileştirilmesi için şirket kurma ve tasfiye süreçlerinin iyileştirilmesi, bürokratik işlemlerin azaltılması, kolaylaştırılması, hızlandırılması ve maliyetlerin düşürülmesi hedefleniyor. Bu amaçla şirket ve ticaret sicili işlemlerinde dijital uygulamalar yaygınlaştırılacak.