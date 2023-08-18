İSİYAD Başkanı Çoban: Cumhurbaşkanımızın açtığı kapıdan içeri girdik

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai Ticaret Odası'nın özel daveti üzerine Dubai Bazaar İstanbul AVM Projesi için Dubai'ye giden işadamları heyeti Dubai Ticaret Odası üyeleri ile bir araya geldiler. İSİYAD (İstanbul Sanayici ve Yatırımcı İş Adamları Derneği) yetkilileri Dubai'de açacakları Bazaar Istanbul AVM projesi inşaatını yerinde incelediler. AVM içinde işyeri kiralayacak üyeler için ön kiralama şartlarını görüşüp, 90 bin metrekare kapalı alanı olan Istanbul Bazaar AVM adına kiralama önbellek anlaşması yapıldı.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİR SİYASİ DEHA"

Başkan Erdoğan'ın dış siyaset dehasına hayran olduğunu söyleyerek, Dubai Holding ile ortaklaşa yapılan AVM Projesini SABAH'a anlatan İSİYAD Genel Başkanı Cemal Çoban, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'da Allah razı olsun. Birleşik Araplarla ilişkileri geliştirmesi büyük bir siyasi dehaydı. Oralarda Çin AVM var, Hint AVM var ama Türk AVM yoktu. Bu devasa pazarı öngören Cumhurbaşkanımız bize bu kapıyı açtı. Bizde içeri girdik." dedi.

İSİYAD olarak hayata geçirdiğimiz Dubai Bazaar İstanbul AVM projesi ülkemizin ekonomisine çok büyük faydalar sağlanmasının yanı sıra burada şube açacak olan üyelerimiz Dubai pasaportu ile vizesiz ABD hariç dünyanın her yerine seyahat edebilecekler.

"TÜRK MARKALAR DÜNYA PAZARINDA YERİNİ ALACAK"

Dubai'den dünyanın dört bir yanına Türk markalarına pazar yaratacaklarını ifade eden Başkan Çoban, sözlerine şöyle devam etti; "Dubai'deki iş ortaklarımızdan inşaatın anahtar teslim tarihi için 6 ay süre istedik ve bu konuda mutabık kaldık. Dubai'de AVM Projesi tamamlandıktan sonra dükkan açacak üyelerimize dükkanları en alt fiyatlarda kiralaya vererek 2024 yılında açmalarını hedefliyoruz.

Bu açılacak Istanbul Bazaar AVM'de üyemiz olan 300'den fazla iş insanımız ülkemizde ürettikleri markaları burada tek çatı altında toplayarak tüm dünyaya pazarlama imkanına kavuşacaklar. Başta ülkemizde üretilen tekstil, mobilya, inşaat malzemeleri, ev, araç gereçleri ve gıda ürünlerinin pazarlanması için büyük bir kolaylık sağlanacaktır. Bu sektörlerde iş yapan sanayici ve üretici üyelerimizin firmaları en alt seviyede kiralaya bilecekler.

Türk milli markalarınızın tek çatı altında toplanılması ekonomisi güçlü Türkiyemize güç katacaktır. Dünyaca ünlü markalarımızı Dubai'de, Afrika'da, Asya 'da ve Orta Doğu'da toptan ve perakende olarak satmalarını sağlayacağız. Ülkemizin ekonomisine yılda 2 milyar dolar katkı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

"BU PROJEYİ TÜM DOST ÜLKELERDE HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Çoban son olarak şunları söyledi: Bu konuda ilerleyen zamanda da Istanbul Bazaar olarak aynı konsepti Fas, Tunus, Cezayir, Katar, Togo, Kamerun, Azerbaycan gibi kardeş ülkelerde de Istanbul Bazaar AVM benzeri bir proje ile markalarımızı dünyaya yayacağız. Bu konuda Ticaret Bakanlığımızın yurt dışında dükkan açan ülkemize döviz kazandıran iş insanlarımıza vereceği kira ve reklam desteği için gerekli girişimlerde bulunacağız. Her konuda bizlere daima destek olan Ticaret Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ömer Bolat beye, Dubai Emiri 'ne, Dubai Holding Yönetim Kurulu, Dubai Türk Konsolosumuza ve emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara İSİYAD ailesi adına teşekkür ediyoruz. Hedefimiz güçlü ekonomi üreten Türkiye yolunda hep birlikte ilerlemek olacaktır inşallah.