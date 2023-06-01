Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri İskenderun Limanı eylülde tam kapasiteye geçecek
Giriş Tarihi: 2.6.2023

İskenderun Limanı eylülde tam kapasiteye geçecek

Metin CAN Metin CAN
İskenderun Limanı eylülde tam kapasiteye geçecek
Kahramanmaraş merkezli depremlerinin ardından çıkan yangında büyük hasar gören ve iki aylık tamiratın ardından 8 Nisan'da faaliyete geçen İskenderun Limanı, tam kapasite ile hizmet vermek için gün sayıyor. Mayısta yüzde 35 kapasiteyle çalışan, haziranın ilk haftasında yüzde 55 kapasiteye ulaşacak olan dev limanın ağustos ayının ortasında yüzde 70-80 kapasiteye ulaşması bekleniyor. Tesisin eylül ve ekim aylarında tam kapasiteyle ihracatçıların kullanımına sunulması için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bölgede ihracat potansiyelinin çok güçlü olduğunu ve depremin vurduğu kentlerden de yoğun talep aldıklarını belirten Limak Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, "İnşaatçı bir gelenekten gelmemiz işlerimizi kolaylaştırdı. Tüm altyapımızı hemen bölgeye yönlendirdik. Eylül gibi tam kapasiteye ulaşacağız" dedi.

ÜRETİM NORMALE DÖNDÜ
Ebru Özdemir, süreçle ilgili şu bilgileri verdi: "Tüm şantiyelerimize inşaat makine ve ekipmanlarının hazırlanması, organize edilmesi için bilgi verdik. Daha sonra başta AFAD olmak üzere ilgili tüm kamu kurumlarıyla koordineli çalıştık. İlk günden itibaren sürekli sahadayız ve önceliğimizi arama kurtarma çalışmalarına verdik. Bölgedeki firmaların üretimleri normale dönmeye başladı. Bu durum bizi de motive ediyor. Bizi limanı daha erken bitirmeye teşvik ediyorlar."




YÜZDE 8'LİK DÜŞÜŞ YAŞANDI
2022 yılının ilk 4 ayında toplam 645 bin adet konteyneri gemilere yükleyen İskenderun Limanı, 2023'te 2 ay 2 gün hizmet verememesine rağmen 4 aylık dönemde toplam 592 bin dolu konteyneri ulaşması gereken noktalara gönderdi. Yıkıcı depremlerin ardından limanda sadece yüzde 8'lik bir konteyner eşleştirmesi düşüşü yaşandı

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
İskenderun Limanı eylülde tam kapasiteye geçecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA