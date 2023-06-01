İskenderun Limanı eylülde tam kapasiteye geçecek

Kahramanmaraş merkezli depremlerinin
ardından çıkan yangında
büyük hasar gören ve iki aylık
tamiratın ardından 8 Nisan'da
faaliyete geçen İskenderun
Limanı, tam kapasite ile hizmet
vermek için gün sayıyor.
Mayısta yüzde 35 kapasiteyle
çalışan, haziranın ilk haftasında
yüzde 55 kapasiteye ulaşacak olan
dev limanın ağustos ayının ortasında
yüzde 70-80 kapasiteye
ulaşması bekleniyor. Tesisin
eylül ve ekim aylarında tam
kapasiteyle ihracatçıların
kullanımına sunulması için
çalışmalar tüm hızıyla
devam ediyor.
Bölgede ihracat
potansiyelinin çok
güçlü olduğunu ve depremin
vurduğu kentlerden
de yoğun talep
aldıklarını belirten Limak
Yönetim Kurulu Başkanı Ebru
Özdemir, "İnşaatçı bir gelenekten
gelmemiz işlerimizi
kolaylaştırdı. Tüm altyapımızı
hemen bölgeye yönlendirdik.
Eylül gibi tam kapasiteye
ulaşacağız" dedi.
ÜRETİM NORMALE DÖNDÜ
Ebru Özdemir, süreçle ilgili şu bilgileri verdi: "Tüm şantiyelerimize inşaat makine ve ekipmanlarının hazırlanması, organize edilmesi için bilgi verdik. Daha sonra başta AFAD olmak üzere ilgili tüm kamu kurumlarıyla koordineli çalıştık. İlk günden itibaren sürekli sahadayız ve önceliğimizi arama kurtarma çalışmalarına verdik. Bölgedeki firmaların üretimleri normale dönmeye başladı. Bu durum bizi de motive ediyor. Bizi limanı daha erken bitirmeye teşvik ediyorlar."
YÜZDE 8'LİK DÜŞÜŞ YAŞANDI
2022 yılının ilk 4 ayında toplam 645 bin adet konteyneri gemilere yükleyen İskenderun Limanı, 2023'te 2 ay 2 gün hizmet verememesine rağmen 4 aylık dönemde toplam 592 bin dolu konteyneri ulaşması gereken noktalara gönderdi. Yıkıcı depremlerin ardından limanda sadece yüzde 8'lik bir konteyner eşleştirmesi düşüşü yaşandı