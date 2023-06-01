İskenderun Limanı eylülde tam kapasiteye geçecek

Kahramanmaraş merkezli depremlerininardından çıkan yangındabüyük hasar gören ve iki aylıktamiratın ardından 8 Nisan'dafaaliyete geçen İskenderunLimanı, tam kapasite ile hizmetvermek için gün sayıyor.Mayısta yüzde 35 kapasiteyleçalışan, haziranın ilk haftasındayüzde 55 kapasiteye ulaşacak olandev limanın ağustos ayının ortasındayüzde 70-80 kapasiteyeulaşması bekleniyor. Tesisineylül ve ekim aylarında tamkapasiteyle ihracatçılarınkullanımına sunulması içinçalışmalar tüm hızıyladevam ediyor.Bölgede ihracatpotansiyelinin çokgüçlü olduğunu ve depreminvurduğu kentlerdende yoğun talepaldıklarını belirten LimakYönetim Kurulu Başkanı EbruÖzdemir, "İnşaatçı bir gelenektengelmemiz işlerimizikolaylaştırdı. Tüm altyapımızıhemen bölgeye yönlendirdik.Eylül gibi tam kapasiteyeulaşacağız" dedi.Ebru Özdemir, süreçle ilgili şu bilgileri verdi: "Tüm şantiyelerimize inşaat makine ve ekipmanlarının hazırlanması, organize edilmesi için bilgi verdik. Daha sonra başta AFAD olmak üzere ilgili tüm kamu kurumlarıyla koordineli çalıştık. İlk günden itibaren sürekli sahadayız ve önceliğimizi arama kurtarma çalışmalarına verdik. Bölgedeki firmaların üretimleri normale dönmeye başladı. Bu durum bizi de motive ediyor. Bizi limanı daha erken bitirmeye teşvik ediyorlar."2022 yılının ilk 4 ayında toplam 645 bin adet konteyneri gemilere yükleyen İskenderun Limanı, 2023'te 2 ay 2 gün hizmet verememesine rağmen 4 aylık dönemde toplam 592 bin dolu konteyneri ulaşması gereken noktalara gönderdi. Yıkıcı depremlerin ardından limanda sadece yüzde 8'lik bir konteyner eşleştirmesi düşüşü yaşandı