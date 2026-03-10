Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 10.03.2026

İŞKUR 2 ayda 213 bin kişiyi işe yerleştirdi

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NSosyal hesabından, ocak-şubat 2026 İŞKUR rakamlarına ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşların iş gücüne katılımını artıracak programları uygulamaya devam ettiklerini belirtti. İş gücü piyasasının ihtiyaçlarını tespit ederek istihdam kapasitesini güçlendirdiklerini aktaran Işıkhan, şunları kaydetti: "Bu yılın ilk 2 ayında, 213 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik. 65 binden fazla iş yeri ziyareti ve 612 binden fazla bireysel görüşme gerçekleştirdik. 318 bin 170 açık iş tespit ettik. İş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

