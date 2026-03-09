İŞKUR aracılığıyla 95 bine yakın kişi işe yerleştirildi

İŞKUR'un Şubat 2026 verilerine göre; Sektör bazında en fazla işe yerleştirme, sanayi sektörünün "imalat" alanında gerçekleşirken, meslek gruplarında ise en çok işe alım "özel güvenlik görevlisi (silahsız), güvenlik görevlisi ve reyon görevlisi" mesleklerinde oldu.

Ocak-Şubat döneminde İŞKUR, 75 bin 11 kadının, 59 bin 11 gencin, 7 bin 9 engellinin ve 40 bin 194 yükseköğrenim mezununun işe yerleştirilmesine destek sağladı.

AÇIK İŞLER VE İŞ ARAYANLAR

Şubat ayında işverenlerden alınan açık iş sayısı 146 bin 410 olarak kaydedildi. Ocak-Şubat döneminde ise toplam 318 bin 170 açık iş ilanı geldi. Açık işlerin yüzde 99,7'si özel sektörden sağlandı. Sektörler itibarıyla en çok açık iş imalat sanayi sektöründe, meslek gruplarında ise "özel güvenlik görevlisi (silahsız), güvenlik görevlisi ve reyon görevlisi" mesleklerinde yoğunlaştı.

Şubat sonu itibarıyla İŞKUR'a kayıtlı iş arayan sayısı 2 milyon 455 bin 884 olarak bildirildi. Kayıtlı iş arayanların yüzde 50,8'i erkek, yüzde 49,2'si kadın, yüzde 20,4'ü ise 15-24 yaş grubundan oluşuyor.

DANIŞMANLIK VE EĞİTİM PROGRAMLARI

Şubat ayında iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri kapsamında iş arayanlarla 326 bin 380 bireysel görüşme gerçekleştirildi. Ocak-Şubat döneminde bu sayı 612 bin 386'ya ulaştı. Aynı dönemde 3 bin 662 okul ziyareti, 65 bin 749 işyeri ziyareti yapıldı ve 5 bin 188 iş arayan İş Kulüplerinden yoğun danışmanlık hizmeti aldı.

Aktif iş gücü piyasası programları kapsamında Şubat ayında 1.178 program düzenlenirken, 6 bin 171 kişi bu programlardan faydalandı. Ocak-Şubat döneminde ise 1.852 programdan 10 bin 785 kişi yararlandı. Bu kapsamda 1.721 işbaşı eğitim programına 8 bin 190 kişi, 111 mesleki eğitim kursuna 2 bin 573 kişi katıldı. Kadın istihdamını artırmaya yönelik pozitif ayrımcılık projelerinde 20 programda 22 kişi yer aldı. Mesleki eğitim kurslarında en fazla kursiyer "perakende satış elemanı (tezgahtar), satış elemanı/danışmanı ve market elemanı" mesleklerinde bulundu.