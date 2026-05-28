İşkur mobil ile 8.5 milyon kişinin işi cebinde

Kamu hizmetlerini daha erişilebilir kılmak amacıyla dijital altyapısını sürekli yenileyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İŞKUR aracılığı ile istihdamda bürokrasiyi azaltan projeleriyle dikkat çekiyor. Kurumun dijitalleşme vizyonu doğrultusunda Kasım 2024'te erişime açtığı İŞKUR Mobil Uygulaması, 8.5 milyon vatandaş tarafından indirildi. Son bir yıllık dönemde İŞKUR Mobil Uygulaması üzerinden 250 milyon kez nitelikli iş araması gerçekleştirildi. Uygulamanın oluşturduğu bu yoğun trafik, yaklaşık 1.5 milyon iş başvurusuna dönüşerek istihdam piyasasına doğrudan bir ivme kazandırdı. Dinamik bir istihdam eşleştirme motoru olarak da çalışan uygulamada, lokasyon bazlı algoritmalar ön plana çıkıyor. Sistem sayesinde iş arayan vatandaşlar sadece il genelinde değil, ikametgâhlarına en yakın ve ulaşılabilir fırsatları anlık filtreleyebilirken işverenler de ihtiyaç duydukları nitelikli iş gücünü kendi konumlarına en yakın adaylar arasından tespit edebiliyor.

7/24 KESİNTİSİZ ERİŞİM

Mobil uygulama ile birlikte İş Başvuruları, İşsizlik Ödeneği, Yarım Çalışma Ödeneği, İşbaşı Eğitim Programları, İşgücü Uyum Programı (İUP), İŞKUR Gençlik Programı ve Toplum Yararına Programlar (TYP) gibi temel kurum işlemleri, birer "uzak" devlet kurumu bürokrasisi olmaktan çıktı. Vatandaşlar tüm bu hizmetlere 7 gün 24 saat kesintisiz ve zahmetsizce erişebiliyor. İŞKUR'un geleneksel istihdam yöntemlerindeki zaman ve maliyet kayıplarını en aza indirmek için devreye aldığı "Aday Havuz Sistemi" de vatandaşların kullanımına sunuldu. Nitelikli iş gücünü veri merkezi olarak konumlayan bu sistem Türkiye'nin en kapsamlı yetenek envanteri olma özelliğini taşıyor. İlan süreçlerinin operasyonel yükünü ciddi oranda azaltan Aday Havuz Sistemi, iş gücü arzı ile talebini en rasyonel formda buluşturan bir merkez olarak çalışıyor.