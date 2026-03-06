İŞKUR’dan gençlere destek: 123 bini aşkın kişi iş hayatına girdi

İş ve meslek danışmanı, potansiyel NEET olan birey için uygun kurum hizmeti taraması yaparak, uygun hizmet tespit edildiğinde bireyle iletişime geçiyor.

Bu kapsamda, 2025'te 50 bin 14 genç, potansiyel NEET olarak belirlendi. İş ve meslek danışmanlığı hizmeti sunulan bu gençlerin 16 bin 132'si İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirilirken, 2 bin 101'i ise aktif iş gücü piyasası programına dahil edilerek iş gücü piyasasına kazandırıldı.

Modelin uygulanmaya başladığı Ağustos 2019'dan 2025 yılı sonuna kadar NEET olarak tespit edilip iş ve meslek danışmanlığı hizmeti sunulan genç sayısı ise 778 bin 521 olarak kayıtlara geçti.