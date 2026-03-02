İslam Memiş’ten borsa ve konut uyarısı

İslam Memiş, borsaya yeni giriş yapacak yatırımcıların mevcut fırsatları değerlendirmesi gerektiğini belirtti. BIST 100 endeksinin yıl içinde 20.000 puana kadar yükselebileceğini ifade ederken önümüzdeki iki yılın borsa açısından güçlü geçeceğini dile getirdi.

2026-2027 yıllarının 'Borsa yılı' olacağını vurgularken 2026'nın ikinci yarısından itibaren özellikle emtia tarafı başta olmak üzere piyasalarda sert geri çekilmeler yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Konut almak isteyenlere de seslenen Memiş, özellikle Haziran ayının kaçırılmaması gerektiğini belirterek, bu dönemin değerlendirilmemesi halinde pişmanlık yaşanabileceğini söyledi.