Giriş Tarihi: 2.03.2026 10:17 Son Güncelleme: 2.03.2026 10:28

İslam Memiş’ten borsa ve konut uyarısı

İslam Memiş, borsaya giriş yapmayı düşünen yatırımcılara yönelik değerlendirmelerde bulundu. 2026 ve 2027 yıllarını “borsa yılı” olarak işaret eden Memiş, BIST 100’ün bu yıl 20 bin puana ulaşabileceğini söyledi., 2026 yılının ikinci yarısından sonrası için ise sert düşüş uyarısında bulundu. Konut almak isteyenlere de Haziran ayını kaçırmamaları çağrısını yaptı.

İslam Memiş, borsaya yeni giriş yapacak yatırımcıların mevcut fırsatları değerlendirmesi gerektiğini belirtti. BIST 100 endeksinin yıl içinde 20.000 puana kadar yükselebileceğini ifade ederken önümüzdeki iki yılın borsa açısından güçlü geçeceğini dile getirdi.

2026-2027 yıllarının 'Borsa yılı' olacağını vurgularken 2026'nın ikinci yarısından itibaren özellikle emtia tarafı başta olmak üzere piyasalarda sert geri çekilmeler yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Konut almak isteyenlere de seslenen Memiş, özellikle Haziran ayının kaçırılmaması gerektiğini belirterek, bu dönemin değerlendirilmemesi halinde pişmanlık yaşanabileceğini söyledi.

