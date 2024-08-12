İşletmelere helal kazanç eğitimi verilecek

Ticaret Bakanlığı uzunca bir süredir fahiş fiyatlar ve stokçularla mücadele ederken, önümüzdeki günlerde Diyanet İşleri Başkanlığı da başta gıda üretimi yapılan firmalar olmak üzere işletmeleri ziyaret ederek mücadeleye destek verecek. Diyanet İşleri Başkanlığı firmalarla "Helal gıda ve iş ahlakı", "Helal kazancın önemi" ve "Helal kazancın dini mahiyeti" konularında konferans ve sohbetler yapacak. Din İşleri Yüksek Kurulu, fahiş fiyat ve karaborsa ya da stokçuluk faaliyetlerine ilişkin kendisine yöneltilen sorulara verdiği yanıtlarla halkı ve işletmeleri bu konuda bilinçlendirmeyi amaçlıyor. Sahaya inecek olan Diyanet İşleri Başkanlığı personeline de referans olacak bazı sorulara yanıt veriliyor. İslâmda prensip olarak alışverişler için bir kâr haddi konulmadığı fakat, suni fiyat artışlarına kamu otoritesinin müdahale edebileceği kaydediliyor.