İşletmelere VakıfBank garantisi ile tahsilat süreçlerini yönetme kolaylığı geliyor: ‘Vinov İşyeri’

Bir sonraki bankacılık mottosuyla her segmentten bankacılık müşterisi için tüm ödeme ve tahsilat süreçlerine kolaylık, hız ve güven kazandıran Vinov çağını başlatan VakıfBank, bu ekosistemi daha da geliştirecek çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, toptan ve perakende satış yapan, bayilik/mağaza ağına sahip işletmeler başta olmak üzere VakıfBank garantisi ile tahsilat gerçekleştirmek isteyen her büyüklükte işletme ve kuruma yönelik Vinov İşyeri uygulaması devreye alındı.

"Vinov İşyeri, VakıfBank'ın en yeni tahsilat kanalı"

VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Alaattin Şimşek, yeni uygulamaya ilişkin değerlendirmesinde, "Günümüzde yaygın bayi, müşteri, şube ağına sahip işletmeler için tahsilat güvencesi ve tahsilatlarını sağlıklı vade yapısında yönetebilme ihtiyacı en kritik konular arasında yer alıyor. Öngörülebilir, güvenli ve ihtiyaca yönelik dinamik bir tahsilat yapısı oluşturan işletmeler likiditeye erişim kolaylığı sağladıkları gibi tahsilat ve ödemeler arasındaki vade uyumsuzluğu kaynaklı sorunların da önüne geçiyor. Türk Lirası cinsinden tüm ödeme ve tahsilatlarda VakıfBank garantisi sunan, tümüyle dijital, 7/24 kullanılabilen, yenilikçi bir ödeme ve tahsilat ekosistemi olan Vinov, kısa sürede ekonominin tüm aktörlerinden yoğun ilgi gördü. İlk etapta borçlu tarafından yürütülen bir süreç üzerinden işleyen sistemi 360 derece kullanıma açmak amacıyla akışın alıcı tarafından başlatılmasına imkân veren ve tahsilat ürünü niteliği taşıyan Vinov İşyeri uygulamasını devreye aldık. Vinov İşyeri uygulamasından yararlanmak için işletmelerin herhangi bir donanıma ihtiyacı bulunmuyor. Sadece kullanıcı adı ve şifre ile erişim sağlanan bir web portali olarak tasarlanan Vinov İşyeri, VakıfBank'ın en yeni tahsilat kanalı" diye konuştu.

Vinov İşyeri Nasıl İşliyor?

Vinov İşyeri, Vinov akışının alıcı tarafından başlatılması ile genel Vinov sisteminden ayrışıyor. İşletmenin gerekli bilgileri girmesiyle süreç başlatılıyor, borçlu kişinin onayının ardından Vinov oluşturuluyor. Bu yönüyle tutar, vade, taksit sayısı gibi parametrelerin işletme kontrolünde belirlendiği bir tahsilat yöntemi özelliği taşıyor. Vinov İşyeri, işletmenin belirlediği ana kullanıcı tarafından kullanılabileceği gibi, ana kullanıcının tanımlayacağı sınırsız sayıda alt kullanıcı tarafından da kullanılabiliyor. Vinov İşyeri üzerinden karekod, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası ya da cep telefonu ile Vinov tahsilat kaydı oluşturulabiliyor.