İşletmeniz nasıl dijitalleşebilir, kart ödemelerini kabul edebilir ve büyüyebilir?

Çoğu işletme sahibi, modern ödeme araçlarının büyük yatırımlar ve teknik bilgi gerektirdiğini düşünüyor. Ancak, en küçük satıcılar bile boyut veya sektörden bağımsız olarak kablosuz ödemelerin avantajlarından faydalanabiliyor.

myPOS küçük işletmelere uygun ödeme çözümleri sunmakla birlikte kart ödemeleri yoluyla alınan tüm gelirlere anında erişim sağlama konusunda da lider konumda yer alıyor. myPOS 10 yıldan fazla bir süredir Avrupa genelinde 200.000'den fazla küçük ve orta ölçekli işletmeye ödeme hizmetleri sunuyor.

Kapsamlı bir iş platformu sunan myPOS şirketine tüccarların güveni tam. Çünkü işletme sahipleri kart cihazının yanı sıra şunlardan da faydalanabiliyor:

• Ücretsiz banka kartı - nakit çekme, satış noktasında ve online ödeme imkanı

• Ücretsiz SIM kartı - Avrupa'nın her yerinde güçlü bir bağlantıdan yararlanma olanağı

• Çeşitli katma değerli araçlar ve uygulamalar: örneğin ödeme linkleri, ödeme kodları ve QR kodları, ücretsiz online mağaza ve daha fazlası gibi

AVANTAJLAR NELERDİR?

myPOS, işletmelere kart cihazı ve modern uygulamalar ile "business-in-a-box" platformu sunar. İşte kısa bir özet.

Herhangi bir geleneksel finansal kuruluş gibi, myPOS şunları sunar:

• Herhangi bir ATM'den nakit para çekme

• Online bankacılık - transferler için bir ticari hesap

• Ödemeleri kabul etmek için bir kart ödeme POS cihazı

• Ödemeler için sanal terminal

myPOS'un benzersiz faydaları:

• Gelirlere anında erişim - ek maliyet olmaksızın paranızı saniyeler içinde alın

• Aylık veya yıllık ücret yok - sadece ödeme yapıldığında ödeme yapın

• Uzun vadeli sözleşmeler yok

• Kurulum ücreti yok

• 14 para biriminde ödemeleri kabul edin – satış noktasında, online ve mobil olarak

• Ücretsiz VISA kredi kartı

• Ücretsiz WiFi veri kartı - Avrupa genelinde güvenli bir mobil bağlantı

• 7/24 çok dilli müşteri desteği

• "All-in-one business platform" herşey dahil iş platformu - bir KOBİ'nin işi için gereken her şey tek bir yerde. Satıcılar icin ücretsiz online mağazalar, telefonlarında ödemeleri kabul edebilme, ödeme linkleri ve QR kodları oluşturabilir ve çok daha fazlasını yapabilir.

Ücretsiz danışma için, myPOS Viyana ofisini ziyaret edin (adres: Karl-Popper-Straße 6) veya +43 664 19 62 051 numaralı telefonu arayın.