İsmail Özer: Cefakar ortaklarımızın yanındayız

Aydın'da Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Özer, bu sezon yaşanan su sorununa ilişkin bir kamuoyu açıklaması yaptı. Başkan Özer açıklamasında, "Değerli Sökeli çiftçilerimiz ve kamuoyu, son günlerde Sökeli çiftçilerimizin 2024 yılı pamuk üretimi sulaması konusunda yaşadıkları su sorununu Söke Pamuk Kooperatifi Yönetimi olarak yakından takip etmekteyiz. Bu sorunun çözümüne yönelik olarak doğrudan doğruya bir kurumsal sorumluluğumuz olmamakla birlikte, Söke Pamuk Kooperatifi Yönetim Kurulu olarak süreci en başından bu yana titizlikle izlemekteyiz" dedi.

KAPILARIMIZ 7 GÜN 24 SAAT AÇIK

Kooperatif Kanunu çerçevesinde, üyelerinin ekonomik menfaatlerini kurumsal yapıları içinde korumak ve mesleki ihtiyaçlarını karşılamanın asli görevleri arasında olduğunu vurgulayan Özer, "Bu sezon yaşanan sulama sorunlarının bir an önce çözülmesi amacıyla Devlet Su İşleri (DSİ) yetkilileri, Aydın Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanlığı ve Söke Ovası Sulama Birliği ile de etkin bir diyalog ve işbirliği içerisindeyiz. Bu bağlamda şunun bilinmesini isteriz ki; Yaşanan su sorunuyla ilgili olarak gerekli girişimleri ilgili mercilere ilettik ve çözüm için gerekli çalışmaları da yakından takip ediyoruz. Bu konuda endişesi olan tüm ortaklarımıza da kapılarımız ve telefonlarımız 7 gün 24 saat açıktır" şeklinde konuştu.

ÖNCELİĞİMİZ ÜRETİCİLERİMİZİN REFAHI

Başkan Özer, "7339 sayılı Kooperatifler Kanunu'nun bize tanıdığı imkanlar doğrultusunda, dün olduğu gibi bugün ve yarın da, tüm hak arama özgürlüğümüzü ve imkanlarımızı Söke Tariş Pamuk Kooperatifi üyelerimiz için kullanmaya devam edeceğiz. Hiçbir üyemiz ve üreticimizin bundan şüphesi olmasın. Önceliğimiz bölgemizde pamuk üreticilerimizin refahı ve pamuk tarımında sürdürülebilirliği her ne pahasına olursa olsun güvence altına almaktır. Bu amaç doğrultusunda Söke Pamuk Kooperatifi olarak her zaman pamuk üreticisi cefakar ortaklarımızın yanında olduğumuzu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."