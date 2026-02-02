İSO Türkiye İmalat PMI ocak ayında 48,1 ile hafif düşüş kaydetti

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI Ocak 2026 sonuçlarını açıkladı. Endeks, bir önceki ay 48,9 iken ocakta 48,1'e gerileyerek 50 eşik değerinin altında kaldı ve imalat sektöründe ılımlı bir daralmaya işaret etti. Böylece sektör, üst üste 22'nci ayda küçülmesini sürdürmüş oldu.

İmalatçılar, özellikle talep koşullarının zayıf seyrettiğini belirtti. Yeni siparişlerdeki yavaşlama devam ederken, yeni ihracat siparişleri de ivme kaybetti. Üretim hacmi bu zayıflamaya paralel olarak azaldı. Firmalar aynı zamanda istihdam ve satın alma faaliyetlerini kısıtlarken, hem girdi hem de nihai ürün stoklarında düşüş yaşandı.

Maliyet tarafında ise artış dikkat çekti. Ocak ayında girdi maliyetleri keskin şekilde yükseldi ve Nisan 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Ham madde maliyetlerindeki artış, satış fiyatlarına yansıdı ve nihai ürün fiyatları son 21 ayın en hızlı yükselişini kaydetti.

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, "Türk imalat sektörü 2026'ya 2025'in kapanışına benzer bir tabloyla başladı. Zorlu faaliyet koşulları ve artan maliyet baskıları üretim ve yeni siparişlerde yavaşlamaya yol açtı. Firmalar önümüzdeki aylarda koşulların rahatlamasını umut ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

İSO Türkiye Sektörel PMI verileri ise imalatın bazı alanlarda toparlandığını gösterdi. Ocakta 10 sektörden 5'i üretimini artırdı ve üretim artışı sağlayan sektör sayısı Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Kimyasal, plastik ve kauçuk sektörü, Ekim 2020'den bu yana en hızlı üretim artışını kaydederken, tekstil sektörü son 31 ayın ilk üretim artışını yaşadı. Öte yandan, metalik olmayan mineral ürünler sektöründe üretimde sert düşüş devam etti.

Yeni siparişler tarafında ise iyileşme sadece kimyasal, plastik ve kauçuk ürünlerinde sınırlı kaldı. İhracat siparişlerinde artış göze çarparken, en hızlı yükseliş giyim ve deri sektöründe gerçekleşti. Çalışan sayısı en fazla gıda sektöründe artarken, metalik olmayan mineral ürünler sektöründe son üç ayın ilk istihdam kaybı görüldü.

Girdi maliyetlerindeki artış tüm sektörlerde satış fiyatlarını yukarı çekerken, en yüksek fiyat artışı elektrikli ve elektronik ürünler sektöründe ölçüldü.