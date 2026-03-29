İspanya rüzgârı turist sayısını katlayacak

Türkiye ve İspanya'nın sosyal medyada kurduğu dostluk rüzgârı turizmde de hissedilmeye başladı. Son olarak İsrail ve Amerika'ya meydan okuyarak hem Gazze hem de İran konusunda Türkiye ile aynı çizgide buluşan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in sosyal medyadan bayrağımızla Türk halkına selam göndermesi, İspanya'da Türkiye'ye olan ilgiyi katladı.

2025'TE 452 BİN KİŞİ GELMİŞTİ

2025 yılının ikinci yarısı iki ülkenin karşılıklı uçak ve charter seferlerini artırması 2025 sonunda İspanya'dan gelen turist sayısını yüzde 20 artırmıştı. Bu yıl ise bu uçak seferlerinin devam edecek olması, pozitif siyasi iklim ve iki ülke vatandaşlarının sosyal medyada birbirine verdiği güzel mesajlarla birlikte İspanya'dan gelecek olan turist sayısının yüzde 50 artacağı beklentisini yarattı. Buna göre geçen yıl 452 bin İspanyol turist alan Türkiye'nin bu yıl sonunda 700 bine yakın İspanyol ağırlaması bekleniyor. Son gelen rezervasyonlar da bunu destekliyor.

TÜRKLERE VİZE KOLAYLIĞI

Öte yandan Schengen tarafında uygulanması beklenen 'Cascade Kuralı'nın uygulamaya konulacağı İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho tarafından 17 Şubat'ta İstanbul'da düzenlenen İspanya Road Show etkinliğinde açıklandı. Bu durum da Türk seyahat severin Avrupa'ya erişimini kolaylaştıracak bir unsur olarak öne çıkıyor. Geçen sene 600 bin Türk turistin ziyaret ettiği İspanya'yı bu yıl vize kolaylığıyla birlikte 1 milyona yakın Türk turistin ziyaret etmesi bekleniyor.

POZİTİF MESAJLAR VAR

Turizm Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim Kurulu Üyesi ve GlobeMeets Kurucu Ortağı Hüseyin Kurt, son dönemde İspanya ile Türkiye arasında özellikle sosyal medyada çok güçlü ve pozitif bir rüzgârın oluştuğunu söyledi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in de Türkiye ile ilgili çok pozitif mesajlar verdiğine değinen Kurt, "Tüm bunlara ek olarak, son dönemde yaşanan jeopolitik gelişmeler ve özellikle İspanya'nın savaş karşıtı, dengeli ve yapıcı tutumu, Türkiye kamuoyunda güçlü bir sempati oluşturdu. Bu durum iki ülke arasında yalnızca turistik değil, aynı zamanda duygusal ve algısal bir yakınlaşmayı da beraberinde getirdi" ifadelerini kullandı.

İKİ AYDA YÜZDE 20'Yİ AŞTI

İSPANYA'DAN gelen turist sayısındaki artış ölü sezon olarak bilinen ocak-şubat aylarında da görüldü. Turizm Bakanlığı'nın istatistiklerine göre bu yılın ilk iki ayında İspanyol turist sayısı bir önceki yılın aynı döneminde göre yüze 23.35 artarak 52 bin 102'e çıktı. 2025 Ocak-Şubat ayı toplamında 42 bin 240, 2024 OcakŞubat'ında ise 34 bin 45 kişi İspanya'dan Türkiye'ye gelmişti.

UÇAK SEFERLERİ ARTTI

İKİ ülkenin hava yolu şirketlerinin karşılıklı seferlerini de artırdığına dikkat çeken Kurt, "Türk Hava Yolları ve Pegasus Airlines'ın Sevilla ve Bilbao gibi yeni hatları devreye alması, İspanyol havayolu şirketi Air Europa'nın İstanbul çıkışlı operasyonlara başlamasıyla birlikte iki ülke arasındaki erişim hiç olmadığı kadar kolaylaştı. Bu ek uçak seferlerinin yılın ikinci yarısı başlamış olmasına rağmen geçen sene İspanya'dan gelen turist sayısı yüzde 20 arttı. Bu durum yalnızca Türk misafirin İspanya'ya gitmesini değil, aynı şekilde İspanyol ziyaretçinin Türkiye'ye olan ilgisini de ciddi şekilde artıran bir etki yarattı. Bu yıl ise uçak seferleri sezonu yakalayacak. Bu da çok önemli bir etki yaratacak" dedi.

BÜYÜYEN BİR SEYAHAT EKOSİSTEMİ VAR

BUGÜN artık sadece Türklerin İspanya'ya ilgisinden değil, aynı şekilde İspanyolların da Türkiye'ye olan merakının ve talebinin hızla arttığı bir dönemden geçildiğini anlatan Kurt, "Gerek uçuş ağının genişlemesi, gerek siyasi atmosferin yarattığı pozitif algı, gerekse iki toplum arasındaki karşılıklı sempati adeta iki ülke arasında 'tatlı bir rüzgâr' estiriyor" ifadelerini kullandı. Bunun etkilerini hissetmeye başladıklarını anlatan Kurt, rezervasyon trafiğini hızlandığına dikkat çekti. Bu trafiğin 2026 yılı turizm verilerine de yansıyacağının altını çizen Kurt, şöyle devam etti: "Mevcut trendler dikkate alındığında, İspanya'dan Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısında geçen yıla kıyasla yüzde 50'nin üzerinde bir artış bekliyoruz. Aynı şekilde vize konusunda sağlanan destekle Türk turistin İspanya'ya olan ilgisinin artacağını öngörüyoruz. Türkiye ile İspanya arasında artık tek yönlü bir turizm akışından değil, karşılıklı olarak beslenen, güçlenen ve büyüyen bir seyahat ekosisteminden söz ediyoruz."