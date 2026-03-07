İspanyol moda devi: Türkiye’den tedariki artıracağız
İspanyol moda devi Mango’dan Türkiye’ye güven mesajı geldi. CEO Toni Ruiz, “Türkiye üçüncü büyük pazarımız. Tedarik hacminde ise dünyada ikinci sırada. Ülkeden alımlarımıza da mağaza yatırımlarımıza da her koşulda devam edeceğiz” dedi
Küresel ekonomilerde yaşanan daralma ve artan jeopolitik risklere rağmen Türkiye, global markalar için cazibesini korumaya devam ediyor. Birçok marka fiyat tutturmak için Çin başta olmak üzere farklı ülkelere yönelirken Mango Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Toni Ruiz, "Her koşulda Türkiye bizim için üretim işbirlikleri açısından önemli bir ülke olmaya devam ediyor" mesajını verdi.
TÜRKİYE İLK ÜÇTE
120 ülkede yaklaşık 3 bin mağazası bulunan Mango, 2025 yılı finansal sonuçlarını Barcelona'daki ana kampüsünde dünya basınına açıkladı. CEO Toni Ruiz, 2025 yılını tarihi bir performansla tamamlayarak geçen yıl toplam gelirlerini yüzde 13'lük artışla yaklaşık 3.8 milyar euroya taşıdıklarını belirtti. Şirketin 2025'teki toplam yatırım miktarı ise 225 milyon euro olarak açıklandı. Mango'nun uluslararası faaliyetleri toplam gelirlerin yüzde 78'ini temsil ederken, en yüksek satış hacmine sahip pazarlar sıralamasında İspanya ve Fransa'nın ardından Türkiye üçüncü sırada yer aldı.
400'DEN FAZLA
Toplantının ardından Türkiye'den gelen gazetecilerin sorularını yanıtlayan CEO Toni Ruiz ve CFO Margarita Salvans, Türkiye'nin Mango açısından ayrı bir öneme sahip olduğunu ifade etti. Toni Ruiz, Türkiye'de yaptırılan üretime yönelik soruya şu yanıtları verdi: "Türkiye bizim için çok önemli bir ülke. Bunun nedeni sadece kurucumuzun Türkiye doğumlu olması değil. Ülkede çok sayıda mağazamız ve büyük bir üretim ağımız var. 400'den fazla fabrika ile çalıştığımız Türkiye, dünya genelinde en çok alım yaptığımız ikinci ülke konumunda."
Bölgedeki jeopolitik risklere de değinen Ruiz, küresel bir şirket olarak gelişmelere ya da lokal ölçekteki maliyet değişimlerine de uyum sağlamak zorunda olduklarını vurguladı. Ruiz, "Bu konuda kaslarımız güçlü. Hem ülkelerin genel durumlarına hem de tedarik zincirlerinde yaşanan gelişmelere ve jeopolitik durumlara uyum sağlamaya alışkınız. Her koşulda Türkiye bizim için üretim işbirlikleri açısından önemli bir ülke olmaya devam ediyor."
TÜRKİYE'DE YÜZDE 20 BÜYÜDÜ
Geçen yıl Türkiye'de altı yeni mağaza açan Mango 2025'i yüzde 20'lik bir büyüme ile kapattı. Yeni yatırımlarla birlikte Mango'nun Türkiye'deki toplam satış noktası 70'e, çalışan sayısı ise bin 480'e ulaştı. Bu yılın hedefi Türkiye'deki konumu genişletmek ve kârlı büyümeyi desteklemek amacıyla 10 yeni mağaza açmak.
TEMELLERİ 'İSTANBULLU BİR TÜRKİYE AŞIĞI' TARAFINDAN ATILDI
Temelleri İspanya'nın Barcelona şehrinde atılan Mango'nun hikâyesinde Türkiye'nin ayrı bir yeri var. Geçtiğimiz yılın sonunda hayatını kaybeden Mango'nun kurucusu İsak Andiç aynı zamanda İstanbul doğumlu bir iş insanı. Hayatı boyunca Türkiye ile bağını hiç koparmayan verdiği tüm mesajlarda Türk kültürüne ve İstanbul'a duyduğu sevgiyi, hayranlığı paylaşan İsak Andiç, ailesiyle birlikte 14 yaşına kadar İstanbul'da yaşamış, ardından yerleştiği İspanya'da 1984 yılında Mango'yu kurmuştu.
