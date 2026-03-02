İsrail, İran savaşının faturasını açıkladı

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İran'a karşı geçen cumartesi başlatılan askeri operasyonların maliyetinin 9 milyar şekele (129 milyar TL) ulaştığını açıkladı. Söz konusu tutarın, Savunma Bakanlığı için 2026 bütçesinde ayrılan 112 milyar şekele ek yük oluşturduğu belirtildi.

Smotrich, "Endişeli değilim. Ordu neye ihtiyaç duyuyorsa sağlanacak" ifadelerini kullanarak hükümetin bütçe üzerinde gerekli düzenlemeleri yapabileceğini söyledi.

BÜTÇE ONAYINDA KRİTİK SÜREÇ

İsrail mevzuatına göre devlet bütçesinin mart ayı sonuna kadar onaylanmaması durumunda Knesset otomatik olarak feshediliyor. Geç sunulan bütçe taslağının yoğun müzakerelerden geçtiği belirtilirken, Smotrich pandemi döneminde olduğu gibi komite çalışmalarının ve genel kurul oylamalarının uzaktan yapılabileceğini ifade etti.

EKONOMİDE DURMA NOKTASI

Savaşın ilk gününde ekonomik faaliyetlerin neredeyse tamamen durduğunu kaydeden Smotrich, işletmelere yönelik mevcut destek programlarının bu savaş sürecine uyarlanacağını açıkladı. Hükümetin önceliğinin ekonomik çarkları en kısa sürede yeniden döndürmek olduğu bildirildi.

15 BİN OTEL ODASI İÇİN ANLAŞMA

Pazar sabahı itibarıyla 350 kişinin hasar gören evlerinden tahliye edilerek 240 otel odasına yerleştirildiği aktarıldı. Devletin acil durumlar kapsamında 15 bin otel odası için anlaşma yaptığı belirtildi.

Patlamaların 500-700 metre çapında ciddi hasara neden olduğu ifade edilirken, 30 bin şekele kadar olan zararlar için hızlı başvuru sisteminin devreye alındığı kaydedildi. Şu ana kadar 1000 hasar başvurusu yapıldığı bildirildi.