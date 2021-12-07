İşsizlik maaşı başvuru sonucu kaç günde belli olur? İşsizlik maaşı kaç günde bağlanır?

İş akdinin feshedilmesi olarak tanımlanan işsizlik, çalıştığı kurum ve kuruluşlardan kendi isteği dışında bir sebepten ayrılan kişilerin karşılaşabileceği en kötü durumlardan bir tanesidir. Zira, bu sürecin akabinde zaman zaman tedirginliklerle dolu bir süreç başlar. Maddi açıdan kişi olumsuz etkilenebileceği gibi, manevi anlamda da zarar görebilir. Bu doğrultuda da, devlet tarafından işsizlik ödeneği kanun çerçevesinde belirtilen miktarda, belirli süre çerçevesinde yapılmaktadır. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde tüm süreç açık bir şekilde saptanmıştır. Bu ödeneğe ihtiyacı olan kişiler de, 'İşsizlik maaşı başvuru süredir nedir, iş akdinin feshinden sonra kaç gün içinde başvuru yapılmalı?' soruları ile ile konuya yönelik bilgi edinmeye çalışıyor.

İŞ AKDİNİN FESHİNDEN SONRA KAÇ GÜN İÇİNDE BAŞVURU YAPILMALI?

İşsizlik ödeneği ya da maaşı, sigortalı işsizlere 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için yine Kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan ödemedir. 'İş akdinin feshinden sonra kaç gün içinde başvuru yapılmalı?' sorusu da bu doğrultuda yanıtlanmıştır ve kapsamı bellidir.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU SÜRESİ

İşsizlik maaşı başvuru süresi, ilgili kanun gereğince şu şekilde belirlenmiştir;

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir.

Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir.

Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin Kanun gereği iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır.

Dolayısıyla, vekâletname ile avukat ya da bir başkası tarafından başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE HAK KAZANANLARA SUNULAN HİZMETLER NELERDİR?

Yeni bir iş bulma

Genel Sağlık Sigortası Primleri

İşsizlik Ödeneği

Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi

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