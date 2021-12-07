İşsizlik Maaşı Dondurma - İşsizlik Maaşı Alırken İşe Girmek Ve Çıkmak Maaş Kesintisine Sebep Olur Mu?

İşsizlik maaşı, kendi istekleri dışında çalışmalarına son verilmiş vatandaşların belli şartları sağladıktan sonra aldıkları ücrete denir. Bu ücreti alabilmek için, işten ayrıldıktan sonra 30 gün içinde İŞKUR'a başvuru yapılmalıdır. Bu maaşı alabilmek için ise belli başlı şartları yerine getirmek gerekmektedir. Bunlardan en önemlisi ise kendi istediği dışında işten ayrılmak ve 600 gün sigorta primine sahip olmaktır. Bu noktada vatandaşların merak ettiği bir diğer konu ise işsizlik maaşının dondurulup dondurulamayacağı oluyor. Bazı durumlarda dondurulabilen işsizlik maaşı bazı durumlarda ise dondurulamıyor. Bunun için 2 farklı durum bulunmaktadır. Sabah.com.tr olarak haberimizin içerisinden 'İşsizlik maaşı dondurulur mu?' sorusunun yanıtını bulabilir, konuyla ilgili ayrıntıları öğrenebilirsiniz…

İŞSİZLİK MAAŞI DONDURULUR MU?

İşsizlik maaşı dondurma işlemi durumdan duruma değişiklik göstermektedir. Sosyal devlet anlayışı gereği çalışanların işsiz kaldığı süre boyunca aldıkları ücret olan işsizlik maaşı almakta olan bireyler, maaşlarını alırken çalışmaya başlarlarsa maaş dondurma işlemi farklılık gösterebilir. Bunlardan ilki sigortalı işsiz, maaş aldığı sırada işe girmesi durumunda kanunun ön gördüğü şartlar yerine getirilmeden tekrardan işsiz kalması durumunda hak etmiş olduğu işsizlik maaşı kaldığı yerden devam eder ve bu süre doluncaya kadar almaya devam ederler. İkinci durumda ise işsizlik maaşı alan kişi bu maaşı alırken işe girer ve kanunen şartlar yerine getirilmiş olursa tekrar işsiz kalması durumunda yeniden hak sahipliği doğar ve işsizlik maaşı alır.

Örneklerle açıklamak gerekirse;

Bir çalışan işsizlik maaşı aldığı sırada yeni bir işe başlarsa, bu noktada çalıştığı yer tarafından kanunen şartların sağlanması gerekmektedir. Şartlar gerçekleşmeden tekrardan işsiz durumda kalması durumunda kişi kaldığı yerden aynı şekilde işsizlik maaşı alabilir.

İkinci seçenekte ise kişi hâlihazırda işsizlik maaşı alırken iş bulması durumunda kanunen bütün şartlar sağlanmasına rağmen belli bir süre sonra işveren tarafından işine son verilirse kanunen tekrardan işsizlik maaşına başvurup alma hakkında sahiptir.

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