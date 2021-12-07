İşsizlik Maaşı Ayın Kaçında Veriliyor? İşsizlik Maaşı Ne Zaman Yatar?

İş akdinin feshedilmesi olan işsizlik, çalıştığı kurum ve kuruluşlardan kendi isteği dışında bir neden ayrılan kişilerin karşılaşabileceği en olumsuz durumlardan bir tanesidir. Bu sürecin ardından zaman zaman tedirginliklerle dolu bir süreç başlar. Maddi açıdan kişi olumsuz etkilenmesinin yanı sıra manevi anlamda da zarar görebilir. Bu yönde de, devlet tarafından işsizlik ödeneği kanun çerçevesinde belirtilen miktarda, belirli süre çerçevesinde yapılmaktadır. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde tüm süreç açık bir şekilde saptanmıştır. Bu ödeneğe ihtiyacı olan ve başvurusunu tamamlayan kişiler de, 'İşsizlik maaşı ne zaman ödenir? İşsizlik maaşı ne zaman ve ayın kaçında hesaba yatar?' soruları ile ile konuya yönelik bilgi edinmeye çalışıyor.

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN ÖDENİR?

İşsizlik ödeneği ya da maaşı, sigortalı işsizlere 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için yine Kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan ödemedir. 'İşsizlik maaşı ne zaman ödenir?' sorusu da bu doğrultuda yanıtlanmıştır ve kapsamı bellidir.

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN HESABA YATAR, AYIN KAÇINDA?

İşsizlik maaşı ödemesi, ilgili kanun gereğince şu şekilde belirlenmiştir;

İşsizlik ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak işsizin kendisine ödenir. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.

Sigortalı işsizler, TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ile birlikte her hangi bir PTTBank şubesine başvurarak işsizlik ödeneklerini alabilirler.

Altı ay süreyle işlem görmeyen hesaplardaki ödenekler İşsizlik Sigortası Fonuna sigortalı bazında emanet olarak alınmaktadır.

Beş yıllık dönemde başvuran sigortalı işsizlere hak etmiş oldukları işsizlik ödenekleri emanet hesaptan ödenmektedir. Söz konusu süreyi geçirenlere ödeme mahkeme kararıyla yapılabilmektedir.

SAĞLIK HİZMETİNDEN YARARLANMA

İşsizlik ödeneği alanlar genel sağlık sigortası kapsamında olup, işsizlik ödeneği ödenen günler için, ilgililer adına sadece genel sağlık sigortası primleri İşsizlik Sigortası Fonundan yatırılmaktadır. Ödenek alanların bakmakla yükümlü olduğu kişiler de genel sağlık sigortalısı kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir.

İlgililer adına sadece genel sağlık sigortası primleri yatırıldığı için ödenek alınan süre emeklilik yönünden dikkate alınmamaktadır.

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