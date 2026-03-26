İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 14 ilde 54 taşınmaz özelleştirilecek

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 14 ildeki 54 taşınmazın özelleştirme kapsamına ve programına alınmasına karar verildi. Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

HANGİ İLLERDE KAÇ TAŞINMAZ VAR?

Karara göre, üzerlerindeki yapılarla birlikte çok sayıda ilde bulunan taşınmazlar özelleştirme sürecine dahil edildi. Dağılım şöyle:

Ankara'da 27, Aydın'da 1, Balıkesir'de 1, Bolu'da 1, Hatay'da 3, İstanbul'da 6, İzmir'de 1, Kayseri'de 3, Kırklareli'de 1, Kocaeli'de 2, Malatya'da 2, Muğla'da 1, Tekirdağ'da 2 ve Yalova'da 3 taşınmaz özelleştirilecek.

FARKLI YÖNTEMLER UYGULANABİLECEK

Söz konusu taşınmazlar; satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli gibi çeşitli yöntemlerle değerlendirilecek. Ayrıca işin niteliğine göre farklı hukuki tasarruflar, mülkiyet dışındaki ayni hakların tesisi veya işletme haklarının devri gibi seçenekler de kullanılabilecek.

GELİRLER KAMU YATIRIMLARINA AKTARILACAK

Özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2028'e kadar tamamlanması planlanıyor. Süreçten elde edilecek gelirler, giderler düşüldükten sonra Milli Savunma Bakanlığı tarafından bina, tesis ve lojman yapımı ile stratejik planlarda yer alan projelerde kullanılmak üzere Hazine'ye aktarılacak.