İstanbul Havalimanı ‘Dünyanın En İyi Havalimanı’

İstanbul Havalimanı, New York merkezli seyahat dergisi Conde Nast Traveler tarafından okuyucuların katılımıyla düzenlenen anket sonucunda "Dünyanın En İyi Havalimanı" seçildi. İGA Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen, İstanbul Havalimanı'nın aynı ödüle bir kez daha layık görülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bilgen, misafirlerin beklentilerini aşmayı, onların güven ve konforunu en üst düzeyde tutmayı sürdürmeye devam edeceklerini belirterek, "Conde Nast Traveler'in seyahat konusunda tecrübeli ve titiz okuyucularından gelen bu takdir, yolcu deneyimine olan hassasiyetimizin ve özenle yürüttüğümüz çalışmalarımızın hizmet kalitesinin en güzel göstergesidir. Dünyanın en iyi havalimanı olarak seçilmek, yalnızca altyapımıza değil, insan kaynağımıza ve yolcu memnuniyetine verdiğimiz önemin de kanıtıdır. Bu başarının havacılık operasyonlarımızın yanı sıra tüm çalışma alanlarımızda odağımıza aldığımız sürdürülebilirlik ve yenilikçilik yolculuğumuzda attığımız doğru adımların ve misafirlerimize verdiğimiz değerin bir sonucu olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı. New York merkezli Conde Nast'ın lüks seyahat dergisi Conde Nast Traveler tarafından düzenlenen "Okuyucuların Seçimi" anketine katılan 100 binlerce seyahatseverin oylarıyla belirlenen listede İstanbul Havalimanı'nı Singapur'un Changi Havalimanı ve Katar'ın başkenti Doha'daki Hamad Uluslararası Havalimanı takip etti.