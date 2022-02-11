İstanbul Havalimanı ikinci kez ‘Yılın Havalimanı’ ödülünü kazandı





BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ



Yaptıkları çalışmaların bir yansıması olarak uluslararası havacılık otoriteleri tarafından ödüllere layık görüldüklerinin altını çizen Samsunlu " Türkiye adına uluslararası bir ödüle daha layık görüldüğümüz için büyük mutluluk duyuyoruz. Havacılık sektörü uzmanları ve okuyucular tarafından her yıl düzenlenen Air Transport Awards ödüllerinde üst üste iki yıl 'Yılın Havalimanı' ödülünü almak gurur verici. Bu değerli ödüle, dünyadaki pek çok havalimanını geride bırakarak ikinci defa kazanmamız İstanbul Havalimanı'nın ne denli doğru bir proje olduğunun en büyük kanıtı"diye konuştu

Air Transport News Genel Direktörü ve CEO'su Dr. Kostas Iatrou de "İGA İstanbul Havalimanı, son iki yıl içinde kayda değer ölçüde direnç ve verimlilik göstermiştir. Bu başarılarından dolayı onları tebrik ediyorum." İfadelerini kullandı.