İstanbul Havalimanı ikinci kez ‘Yılın Havalimanı’ ödülünü kazandı

Dünyanın en iyi havalimanlarından biri olarak saygın kurumlar tarafından üst üste ödüllere layık görülen İstanbul Havalimanı, havacılık sektörünün 14 farklı kategorisini değerlendirip, ödüllendiren 'Air Transport Awards' ödüllerinde ikinci kez 'yılın havalimanı' seçildi.
Okuyucular ve havacılık sektörünün önde gelen yöneticilerinin katıldığı oylama sonucunda İstanbul Havalimanı, Singapur Changi Airport'tan sonra üst üste yarışmayı kazanan ikinci havalimanı oldu
YOLUMUZA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYORUZ
Yunanistan'da gerçekleştirilen ödül töreninde İstanbul Havalimanı adına ödülü İGA Havalimanı İşletmesi CEO'su Kadri Samsunlu, salgına rağmen operasyonlarını sorunsuz bir şekilde hız kesmeden devam ettirmeyi başardıklarını belirterek "Genç bir kurum olmamıza karşın, çevik yapımız, teknolojik gelişmelere uygun altyapımız ve havacılık sektörüne yön veren çalışmalarımızla dünyanın en dirençli havalimanı konumuna yükselmeyi başardık. Bu yaklaşım ve Türkiye'yi havacılık sektöründe temsil etme misyonumuzla birlikte yatırımlarımıza ara vermedik. Dahası yeni havayollarını da bünyemize katarak, yolumuza güçlü bir şekilde devam ediyoruz" dedi.
BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ
Yaptıkları çalışmaların bir yansıması olarak uluslararası havacılık otoriteleri tarafından ödüllere layık görüldüklerinin altını çizen Samsunlu " Türkiye adına uluslararası bir ödüle daha layık görüldüğümüz için büyük mutluluk duyuyoruz. Havacılık sektörü uzmanları ve okuyucular tarafından her yıl düzenlenen Air Transport Awards ödüllerinde üst üste iki yıl 'Yılın Havalimanı' ödülünü almak gurur verici. Bu değerli ödüle, dünyadaki pek çok havalimanını geride bırakarak ikinci defa kazanmamız İstanbul Havalimanı'nın ne denli doğru bir proje olduğunun en büyük kanıtı"diye konuştu
Air Transport News Genel Direktörü ve CEO'su Dr. Kostas Iatrou de "İGA İstanbul Havalimanı, son iki yıl içinde kayda değer ölçüde direnç ve verimlilik göstermiştir. Bu başarılarından dolayı onları tebrik ediyorum." İfadelerini kullandı.
İstanbul Havalimanı 7 bin 55 uçuşla Avrupa’da birinci
KAZANANLAR, HAVALİMANLARI KONUSUNDA UZMAN KİŞİLER TARAFINDAN SEÇİLİYOR…
Air Transport Awards' Ödülleri, her yıl Hermes – Air Transport Organizasyonu, ATN (Air Transport News) ve ALA (America Latina Aeronoticias) ortaklığında düzenlenirken, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI), Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) gibi önde gelen havacılık sektörünün kuruluşları da seçici kurulda görev yapıyor. Air Transport News için dünyada havalimanları konusunda uzman olan, seyahat konusunda görüşlerine başvurulan, yolculuk ve konaklama gibi konularda görüş bildirenler tarafından her yıl oylama gerçekleştiriliyor.