İstanbul Havalimanı’na 4. pist geliyor

İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen, bu yılın ikinci yarısında 4'üncü ana pistin devreye alınacağını belirterek, "Mevcut terminalimizde yolcu kapasitesini 120 milyona çıkaracak yatırımları da devam ettiriyoruz" dedi. İlk çeyrek açısından yıla başlarken yaklaşık yüzde 8'lik büyüme hedeflerinin olduğunu belirten Bilgen, "Geçtiğimiz yılı 84.5 milyon yolcuyla kapatmıştık. Bu yılın ilk çeyreğini yüzde 5.5'lik bir büyümeyle kapattık. Hedeflerimizin bir miktar arkasında kaldığımız bir 3 aylık dönem oldu. Bunda savaşın etkileri yadsınamaz ancak bir yandan da baktığımızda İGA İstanbul Havalimanı ve Türkiye için bölgede 'güvenli liman' algısının öne çıktığı bir dönem olduğunu da görüyoruz. Özellikle Körfez bölgesindeki taşıyıcıların uçaklarını havalimanımıza yönlendirdiğini ve uzun süreli parklandırdığını gördük" diye konuştu.

HONG KONG'U GEÇEBİLİR

Bilgen, büyük kargo şirketlerinin İstanbul Havalimanı'nda önemli lojistik merkezler oluşturduğunu belirterek, "FedEx, DHL, UPS ve Trendyol gibi küresel oyuncuların yatırımları, bizi kargoda da Avrupa'nın zirvesine taşıdı. Geçtiğimiz yıl 2 milyon tonu geçtik. Hava kargoda 5 milyon tonu aşan bir hacimle Hong Kong zirvede. Biz 5.5 milyon tonu bulabiliriz" dedi.



ELEKTRİĞİNİ GÜNEŞTEN ÜRETİYOR

İGA'nın katı atığının yüzde 35'inden fazlasını, suyun yüzde 40ı'nı geri dönüştürdüğünü belirten Bilgen, "2050'deki Net Sıfır Karbon hedefinden yüzde 30 daha ilerideyiz. Geçtiğimiz yıl 240 megavatlık güneş santralimizi devreye alarak bütün elektriğini yenilenebilir kaynaklardan üreten dünyadaki ilk büyük havalimanı olduk. Terso smoz yatırımıyla da suyumuzun tamamını şehir şebekesi dışından tedarik edeceğiz" dedi.