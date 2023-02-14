İstanbul iş dünyasının kalbi deprem bölgesindeki 10 il için atıyor

İTO'dan yapılan açıklamada, Yeşilköy'deki Atatürk Havaalanı THY Kargo binasında bulunan İTO Deprem Koordinasyon Merkezi'nin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtilerek, merkeze yanaşan tırlara yüklenen yardım malzemelerinin 2 yöntemle temin edildiği bildirildi.

Açıklamada, İTO üyelerinin ürettiği ya da satın aldığı ihtiyaç malzemelerinin doğrudan merkeze gönderildiği belirtildi. Ayrıca, devletin ilgili kurumlarıyla koordinasyon halinde tespit edilen tüm güncel ihtiyaçların satın alınarak tır ve kargo uçaklarıyla bölgeye sevk edildiği kaydedildi.

"AYNİ MALZEME YARDIMLARINI YEŞİLKÖY'DEKİ İTO DEPREM KOORDİNASYON MERKEZİMİZE BEKLİYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTO Başkanı Şekib Avdagiç, yardımları ihtiyaç odaklı yaptıklarını aktararak, "Bunun için de AFAD başta olmak üzere hem İstanbul Valiliğimiz hem de depremden etkilenen bölge vali ve kaymakamlarımızla tam bir koordinasyon içinde çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Yardım malzemelerinin Yeşilköy'deki Atatürk Havaalanı THY Kargo binasında bulunan İTO Deprem Koordinasyon Merkezi'nde toplandığını bildiren Avdagiç, "Deprem bölgesinde ihtiyaçlar sürüyor ve elbette ki sürecek. Ayni malzeme yardımlarını Yeşilköy'deki İTO Deprem Koordinasyon Merkezimize bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, tasnif ettikleri yardımları bugüne kadar 82 tır ve 8 uçak ile bölge illerinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını aktararak, güncel ihtiyaçları anbean takip ettiklerini ve bölgede yeni neye ihtiyaç varsa ilgili kurumlardan bilgileri almaya devam ettiklerini kaydetti.

Bölgede hem deprem sürecinde hem de deprem sonrasında gerekenlerin yapılması için seferber olduklarını belirten Avdagiç, "İş dünyası olarak üzerimize bir görev daha düşüyor. Üyelerimizi, depremde zarar gören ve İstanbul başta olmak üzere çeşitli illerimize yerleştirilen depremzedelere istihdamda öncelik vermeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.