İstanbul kentsel dönüşüm çalışmalarında o ilçe öne çıktı

Bu alanda kentsel dönüşüm faaliyetleri Üsküdar Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) koordinasyonunda yapılıyor.

Başkan Erdoğan'ın da örnek gösterdiği kentsel dönüşüm projesinin ilk etabında 504 konut ve 47 ticari bağımsız birim; ikinci etapta 706 konut ve 75 ticari bağımsız birim, 1 cami ve 2 lojman; üçüncü etapta ise 666 konut, 20 ticari bağımsız birim, 2 bin 500 araçlık otopark, 24 derslikli okul, bilgi evi, muhtarlık ve aile sağlığı merkezi inşa edilecek.

Projede yer alan toplam 1876 konut ve 142 ticari olmak üzere 2 bin 18 bağımsız birim, okul, cami ve lojmanı, bilgi evi, muhtarlık, aile sağlığı merkezi, parklarıyla birlikte yapılacak.