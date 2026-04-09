İstanbul KOBİ’ler için global sahneye dönüştü

Ortadoğu'da uzun süredir devam eden savaş ve belirsizlik ortamı, uluslararası organizasyonların rotasını değiştirdi. Bölgedeki risk algısı fuarlar, kongreler, sağlık turizmi organizasyonları ve büyük ölçekli konferansları daha güvenli ve erişilebilir merkezlere yönlendirdi. Bu süreçte öne çıkan şehir ise İstanbul oldu. Jeopolitik gerilimler ve ardından gelen ateşkes süreci, geçici bir rahatlama sağlasa da organizatörlerin tercihleri kalıcı olarak değişmiş görünüyor. İstanbul'a yönelen bu organizasyon dalgası tek bir sektörle sınırlı değil. Körfez'de yükselen sağlık trendi sekteye uğradı. Özellikle Dubai ve Abu Dabi'deki birçok hasta ameliyatlarını Türkiye'ye kaydırdı. Buna ek olarak sağlık turizmi fuarları, estetik ve medikal kongreler, teknoloji ve girişimcilik zirveleri, savunma sanayi buluşmaları, turizm ve gayrimenkul etkinlikleri ile e-ticaret ve lojistik konferansları art arda İstanbul'da düzenleniyor. Türkiye'nin sağlık altyapısı ve hizmet kalitesi özellikle medikal turizm alanında İstanbul'u sadece bir fuar merkezi değil, aynı zamanda doğrudan hizmetin sunulduğu bir cazibe noktası haline getiriyor.

KOBİ'LER İÇİN YENİ PAZAR KAPISI

Bu dönüşümün en dikkat çekici etkisi ise KOBİ'ler ve girişimciler tarafında görülüyor. Uluslararası organizasyonların İstanbul'a taşınması, küçük ve orta ölçekli işletmeler için adeta ayağa gelen bir ihracat fırsatı yaratıyor. Normal şartlarda yurtdışına açılmak için yüksek maliyetlere katlanmak zorunda kalan KOBİ'ler, artık dünyanın dört bir yanından gelen alıcılarla İstanbul'da buluşabiliyor. Stand açan üreticiler, yazılım girişimleri ve hizmet sağlayıcılar için bu etkinlikler, kısa sürede global müşteri ağı kurmanın en etkili yollarından biri haline geliyor. İstanbul'daki organizasyon yoğunluğu, girişimciler için yeni bir iş modelini de beraberinde getiriyor. Artık birçok KOBİ, ürününü önce dijital platformlarda değil, uluslararası fuarlarda test ediyor. Birkaç gün süren etkinlikler, yıl boyunca sürecek ticari ilişkilerin kapısını açıyor. Bu modelde fuar sadece tanıtım değil, doğrudan satış ve ihracatın başlangıç noktası olarak konumlanıyor. Küçük işletmeler, doğru organizasyonla birkaç günde yıllık ciroya etki edecek bağlantılar kurabiliyor.

ATEŞKES VAR AMA TERCİHLER DEĞİŞMEDİ

ABD ile İran arasında sağlanan geçici ateşkes, bölgedeki tansiyonu düşürse de organizasyon dünyasında güven algısı henüz eski seviyesine dönmüş değil. Bu nedenle uluslararası etkinlik planlayıcıları, risk almaktansa altyapısı güçlü ve ulaşımı kolay şehirleri tercih etmeye devam ediyor. İstanbul'un sunduğu ulaşım ağı, vize kolaylığı, konaklama kapasitesi ve güvenli ortam, bu tercihin kalıcı hale gelmesinde belirleyici rol oynuyor. Bugün gelinen noktada İstanbul, yalnızca bir şehir değil, KOBİ'ler için küresel pazara açılan bir platform haline gelmiş durumda. Avrupa, Asya ve Ortadoğu'nun kesişiminde yer alan bu merkez, küçük işletmelere büyük oyuncularla aynı sahnede yer alma imkânı sunuyor. Büyük şirketler stratejilerini yeniden şekillendirirken, KOBİ'ler bu dönüşümün en hızlı kazananları arasında yer alıyor.