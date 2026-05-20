İstanbul kongre turizminde 10 yılın rekorunu kırdı

Uluslararası Kongre ve Toplantılar Birliği'nin (ICCA) yayımladığı rapora göre, İstanbul, 2025'te ağırladığı 95 uluslararası büyük çaplı kongreyle Avrupa'da 13'üncü, dünyada ise 18'inci sıraya yükselerek kongre turizminde son 10 yılın en iyi dünya derecesine ulaştı. GlobeWatch 2025 ICCA Ülkeler ve Şehirler Sıralaması Raporu'na göre, Türkiye, 2025'te 142 uluslararası büyük çaplı kongre ile dünya sıralamasında yerini koruyarak 33'üncü sırada yer aldı. Türkiye geçen yıl Avrupa sıralamasında ise 18'inci sıraya yerleşti. İstanbul ise 2024'te kongre şehirleri sıralamasında Avrupa'da 15'inci, dünyada 20'nci sırada yer alırken, bir yılda iki basamak yükseldi. İstanbul, 2016'da 62 kongreyle dünya sıralamasında 39'uncu sırada yer alırken, 2017'de 133'üncülüğe geriledi. Kentteki kongre sayısı ve dünya sırası 2022'den itibaren kesintisiz iyileşme kaydederken, 2022'de 23'üncü, 2023'te 21'inci, 2024'te 20'nci sıraya yükselen İstanbul, 2025'te 95 kongreyle 18'inci sıraya ulaşarak son 10 yılın en iyi derecesini elde etti. Dünya kongre şehirleri sıralamasının zirvesinde Lizbon bulunurken, ikinci sırayı Paris, üçüncü sırayı ise Barselona aldı. Viyana, Singapur, Prag, Kopenhag, Londra, Seul ve Tokyo'nun ilk 10'u tamamladığı sıralamada İstanbul, 95 kongreyle 18'inci sıraya yerleşti. Ülkeler bazındaki sıralamada ise ABD liderliğini sürdürürken, İtalya ikinci, Almanya üçüncü sırada yer aldı.

HEDEF İLK BEŞE GİRMEK

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve ICVB Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul'un "kongre lobicisi" ICVB olarak amaçlarının İstanbul'u önce ilk 10'a, asıl hedef ise dünyanın ilk 5 kongre şehri arasına taşımak olduğunu söyledi. İstanbul'daki kongre sayısının bir önceki yıla göre yüzde 10 artış gösterdiğini ve Türkiye'nin başarısı içindeki toplam payının yüzde 65 olduğunu vurgulayan Avdagiç, "Bu yükseliş İstanbul'un vazgeçilmez bir cazibe merkezi olduğunu gösteriyor" dedi.