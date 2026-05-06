İstanbul özel havacılığın merkezi olacak

KİŞİYE ÖZEL ARAÇLA TRANSFER

JETEX-İGA Genel Havacılık Terminali'nin, İstanbul'un küresel havacılıkta olduğu kadar lüks seyahat ve iş dünyası trafiğinde de merkezi konuma yerleşmesine katkı sunması bekleniyor. Uçaklara transferin kişiye özel araçlarla yapıldığı JETEX-İGA

Genel Havacılık Terminali'nden, ticari uçuşlar veya özel uçaklarla seyahat eden yolcular rezervasyon yaptırarak yararlanabiliyor.

STRATEJİK BİR YATIRIM

Bakan Uraloğlu, "Bu terminal sıradan bir tesis değil, İstanbul Havalimanı'mızı özel havacılıkta da küresel bir merkeze dönüştürecek stratejik bir yatırımdır. Havalimanımızın küresel bağlantı gücünü özel havacılık segmentinde önemli ölçüde artıracaktır" dedi. JETEX'in Dubai, Paris, Singapur ve Marakeş gibi dünya şehirlerindeki uluslararası tecrübesi ile İGA'nın operasyonel gücü ve Türk misafirperverliğinin buluştuğuna dikkat çeken Uraloğlu, "Bu eser, İstanbul'u özel jet trafiğinde de dünyanın önde gelen merkezlerinden biri haline getirecektir" ifadelerini kullandı.