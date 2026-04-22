Haberler Ekonomi Haberleri İstanbul Üniversitesi İşletme Kulubü'nün Düzenlediği "Marka ve Etkileşim Kampı" Yoğun İlgi Gördü
Giriş Tarihi: 22.04.2026 15:55 Son Güncelleme: 22.04.2026 15:59

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Kulübü tarafından düzenlenen “Marka ve Etkileşim Kampı”, DoubleTree by Hilton Hotel İstanbul Piyalepaşa’da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinlikte Turkuvaz Medya Grubu Ana Medya Sponsoru olarak yer aldı.

Pazarlama, medya, yapay zeka, e-ticaret ve insan kaynakları gibi farklı disiplinlerin ele alındığı etkinlikte, sektörün önde gelen profesyonelleri bilgi ve deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Gün boyunca gerçekleştirilen oturumlarda marka yönetimi, dijital dönüşüm ve etkileşim stratejileri kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.

Etkinliğin dikkat çeken konuşmalarından biri, İdefix Pazaryeri ve Operasyon Direktörü Alp Serbest tarafından gerçekleştirildi. "Yapay Zeka Çağında E-Ticaret" başlıklı sunumda; yapay zekanın e-ticaret süreçlerine etkisi, müşteri deneyiminin dönüşümü ve veri odaklı operasyon yönetimi gibi konular ele alındı.

Serbest, e-ticaretin tarihsel gelişimine değinerek İdefix'in bu süreçteki konumunu aktardı ve sunumunu "Bugünün kodları, geleceğin alışkanlıklarını yazar" sözleriyle tamamladı.

Program kapsamında düzenlenen "Turkuvaz Cevap Sende Yarışması" ile katılımcı öğrenciler interaktif bir deneyim yaşadı. Yarışmada başarılı olan öğrencilere çeşitli ödüller takdim edildi.

Gençlerin sektörle doğrudan temas kurmasını hedefleyen "Marka ve Etkileşim Kampı", güçlü konuşmacı kadrosu ve ilham veren içerikleriyle katılımcılardan tam not aldı. Etkinlik İdefix'in yanında Andron, Şölen, Eksim, Aksigorta/Agesa, AstraZeneca ve influencer Zeynep Şengör'ün katılımıyla gerçekleşti.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
