İstanbul’a dev metro hattında geri sayım! Türkiye’nin en hızlısı olacak, yolculuk 30 dakikaya düşecek

İstanbul'un en kritik ulaşım projelerinden biri olan Halkalı–İstanbul Havalimanı–Gayrettepe Metro Hattı'nda sona yaklaşıldı. Tamamlandığında 69 kilometrelik uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metro ring hattı olacak. Hat sayesinde Halkalı–İstanbul Havalimanı arası 30 dakikaya, Halkalı–Gayrettepe arası ise 57 dakikaya düşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020 yılında müjdesini verdiği Halkalı–İstanbul Havalimanı–Gayrettepe Metro Hattı'nda çalışmalar sona yaklaşılıyor. Tamamlandığında şehrin batı ve kuzey aksını kesintisiz şekilde birbirine bağlayacak olan proje, metro ulaşımında yeni bir dönemin kapısını aralayacak.