İstanbul’a komşu şehir için dev su hamlesi! 58,5 milyon m³ ilave içme suyu için imzalar atıldı

22.500 METREKÜP KAPASİTELİ TEMİZ SU DEPOSU YAPILACAK

Proje yalnızca isale hattından oluşmuyor. Suyun sağlıklı şekilde iletilmesi ve depolanması için çeşitli teknik yapılar da inşa edilecek.

Bu kapsamda 8.950 metreküp kapasiteli klor temas tankı ve 22.500 metreküp kapasiteli temiz su deposu yapılacak. Ayrıca su iletim sistemine entegre çeşitli sanat yapılarının da projeye dahil olduğu belirtildi.

BAKAN YUMAKLI'DAN SUYUN VERİMLİ KULLANILMASI MESAJI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, projenin Sakarya için stratejik önem taşıdığını belirterek suyun verimli kullanımına dikkat çekti.

Sakarya içme suyu arzı için büyük bir yatırım hamlesi yapıldığını ifade eden Yumaklı, şunları kaydetti:

"Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi arasındaki protokol kapsamında, Ballıkaya Barajı'ndan şehir merkezine yılda 58,5 milyon metreküp ilave içme suyu sağlayacak İsale Hattı 1. Kısım Projesi'nin inşa sözleşmesi imzalandı. 5,2 milyar lira yatırım bedeliyle hayata geçireceğimiz 44,9 kilometrelik isale hattı sayesinde, Sakaryalı hemşehrilerimizin içme suyu ihtiyacını güvence altına alıyoruz. Suyun her damlasını verimli kullanmak ve şehirlerimizi yarınlara hazırlamak adına yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Sakarya'mıza hayırlı, uğurlu olsun."