İstanbul’a seyahati 4 saatten 1,5 saate düşürecek metro geliyor! Bakan Uraloğlu: Yüzde 98’i tamamlandı

'BİZİM İÇİN DURMAK YOK'

Uraloğlu, "Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren Hattımızın çok önemli bir yönü daha var. Söz konusu hattımız, ulusal demiryolu ağımızın önemli bir parçasını oluşturduğu gibi Marmaray'ın doğal uzantısı olarak İstanbul'un batı yakasını raylı sistem ağına daha güçlü bağlayacak; Halkalı'dan sonrası için bir banliyö hattı gibi de çalışacak. Bugüne kadar İstanbul genelinde 162 kilometre raylı sistem hattını hizmete açtık. Ama bizim için durmak yok. Şu anda İstanbul'da Halkalı-İstanbul Havalimanı hattının Halkalı-Arnavutköy kesimi ve Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metrosu olmak üzere toplam 22 kilometre uzunluğundaki hatlarda yapım çalışmalarımız sürüyor. Ayrıca Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı'mızı Ümraniye Spor Köyü'ne kadar uzatacak yeni bir projeyi daha Bakanlığımız üstlendi. Yer teslimini yaparak orada da çalışmalara başladık" dedi.

'YILDA 33 MİLYON YOLCU VE 30 MİLYON TON YÜK TAŞIMA KAPASİTESİNE ULAŞACAĞIZ'

Konuşmasının devamında Uraloğlu, "Ayrıca Kuzey Çevre Demiryolu Projesi ile de yeni bir tarihi adımın eşiğindeyiz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek bu stratejik hat, Gebze'den başlayarak Sabiha Gökçen Havalimanı, köprü, İstanbul Havalimanı ve Çatalca üzerinden devam edecek. Toplam 125 kilometre uzunluğundaki bu hattımız, Marmaray üzerindeki yük ve yolcu trafiğini rahatlatacak, İstanbul'un iki büyük havalimanını ilk kez doğrudan demiryoluyla birbirine bağlayacak. Uluslararası arenada büyük ilgi gören bu projemiz için Dünya Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Asya Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası, OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası olmak üzere 6 prestijli finans kuruluşuyla ön mutabakata vardık. Toplam 6,75 milyar dolar finansman sağlayacak bu anlaşma, Türkiye'nin en büyük dış finansmanlı demiryolu projesi unvanını da taşıyor. İnşallah ihale sürecinin ardından bu yıl içinde yer teslimini yaparak inşaat çalışmalarına başlamayı hedefliyoruz. Hattın tamamlanmasıyla yılda 33 milyon yolcu ve 30 milyon ton yük taşıma kapasitesine ulaşacağız" ifadelerini kullandı.