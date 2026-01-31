İstanbul’da damacana su artık yüzde 25 daha pahalı satılacak! İşte fiyat listesi...

İstanbul'da yaşam maliyetlerini düşürme vaadiyle göreve gelen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Hamidiye AŞ, yeni yılla birlikte vatandaşın bütçesini zorlayacak bir fiyat artışına daha imza attı. Şirket, 19 litrelik damacana su fiyatlarında yüzde 25'e varan artış yaptı.
BİR DAMACANA SU 150 TL'YE ÇIKTI
Yapılan düzenlemeyle 2022 yılında 35 TL olan Hamidiye markalı 19 litrelik damacana suyun satış fiyatı 150 TL'ye yükseldi.
Hamidiye dışındaki markalara ait 19 litrelik iadeli damacanalar, değişim bedeliyle birlikte 140 TL'den 170 TL'ye çıkarıldı.
İadesiz (kullan-at) olarak satılan 19 litrelik damacana suyun fiyatı da 210 TL'den 240 TL'ye yükseltildi.
Hamidiye suyun diğer fiyatları şu şekilde:
Damacana su pompası: 100 TL
15 litrelik cam damacana su: 180 TL
Cam damacana su ilk alımda (Sepet ve cam damacana dahil): 1.180 TL
ZAM YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Hamidiye AŞ, yeni fiyat tarifesinin 1 Şubat 2026 itibarıyla geçerli olacağını duyurmuştu. Bugüne kadar verilen siparişler eski tarifeden uygulanırken, yüzde 25 fiyat listesi artık yürürlüğe girdi.
Hamidiye damacana su fiyatlarının yıllara göre değişimi:
2022: 35 TL
2023: 55 TL
2024: 100 TL
2025: 120 TL
2026: 150 TL
ZAM DALGASI ÖZEL MARKALARA DA YAYILABİLİR
Kamu iştiraki olan Hamidiye'nin yaptığı bu artışın, sektörde zincirleme bir etki yaratması bekleniyor. Sektör temsilcilerine göre, büyük ölçekli özel markalarda 19 litrelik damacana su fiyatlarının 190–220 TL bandına, orta segment markalarda 170–195 TL'ye, yerel markalarda ise 150–175 TL aralığına yükselmesi öngörülüyor.