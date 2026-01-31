İstanbul’da damacana su artık yüzde 25 daha pahalı satılacak! İşte fiyat listesi...

ZAM YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Hamidiye AŞ, yeni fiyat tarifesinin 1 Şubat 2026 itibarıyla geçerli olacağını duyurmuştu. Bugüne kadar verilen siparişler eski tarifeden uygulanırken, yüzde 25 fiyat listesi artık yürürlüğe girdi.

Hamidiye damacana su fiyatlarının yıllara göre değişimi:

2022: 35 TL

2023: 55 TL

2024: 100 TL

2025: 120 TL

2026: 150 TL

ZAM DALGASI ÖZEL MARKALARA DA YAYILABİLİR

Kamu iştiraki olan Hamidiye'nin yaptığı bu artışın, sektörde zincirleme bir etki yaratması bekleniyor. Sektör temsilcilerine göre, büyük ölçekli özel markalarda 19 litrelik damacana su fiyatlarının 190–220 TL bandına, orta segment markalarda 170–195 TL'ye, yerel markalarda ise 150–175 TL aralığına yükselmesi öngörülüyor.