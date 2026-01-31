Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 31.01.2026 17:02 Son Güncelleme: 31.01.2026 17:09

İstanbul'da damacana su artık yüzde 25 daha pahalı satılacak! İşte fiyat listesi...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketi Hamidiye AŞ, damacana su fiyatlarına yüzde 25 zam yaptı. Damacana su 120 TL'den 150 TL'ye yükseldi. 1 Şubat 2025 tarihinden itibaren geçerli olacağı duyurulan yeni fiyatlar devreye girdi.

İstanbul'da damacana su artık yüzde 25 daha pahalı satılacak! İşte fiyat listesi...
İstanbul'da yaşam maliyetlerini düşürme vaadiyle göreve gelen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Hamidiye AŞ, yeni yılla birlikte vatandaşın bütçesini zorlayacak bir fiyat artışına daha imza attı. Şirket, 19 litrelik damacana su fiyatlarında yüzde 25'e varan artış yaptı.

BİR DAMACANA SU 150 TL'YE ÇIKTI

Yapılan düzenlemeyle 2022 yılında 35 TL olan Hamidiye markalı 19 litrelik damacana suyun satış fiyatı 150 TL'ye yükseldi.

Hamidiye dışındaki markalara ait 19 litrelik iadeli damacanalar, değişim bedeliyle birlikte 140 TL'den 170 TL'ye çıkarıldı.

İadesiz (kullan-at) olarak satılan 19 litrelik damacana suyun fiyatı da 210 TL'den 240 TL'ye yükseltildi.

Hamidiye suyun diğer fiyatları şu şekilde:

Damacana su pompası: 100 TL

15 litrelik cam damacana su: 180 TL

Cam damacana su ilk alımda (Sepet ve cam damacana dahil): 1.180 TL

ZAM YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Hamidiye AŞ, yeni fiyat tarifesinin 1 Şubat 2026 itibarıyla geçerli olacağını duyurmuştu. Bugüne kadar verilen siparişler eski tarifeden uygulanırken, yüzde 25 fiyat listesi artık yürürlüğe girdi.

Hamidiye damacana su fiyatlarının yıllara göre değişimi:

2022: 35 TL

2023: 55 TL

2024: 100 TL

2025: 120 TL

2026: 150 TL

ZAM DALGASI ÖZEL MARKALARA DA YAYILABİLİR

Kamu iştiraki olan Hamidiye'nin yaptığı bu artışın, sektörde zincirleme bir etki yaratması bekleniyor. Sektör temsilcilerine göre, büyük ölçekli özel markalarda 19 litrelik damacana su fiyatlarının 190–220 TL bandına, orta segment markalarda 170–195 TL'ye, yerel markalarda ise 150–175 TL aralığına yükselmesi öngörülüyor.

