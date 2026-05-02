İstanbul’da enflasyon yükseldi

İstanbul
'da nisan ayında fiyat artışları sürdü. İstanbul Ticaret Odası
verilerine göre, perakende fiyatlar aylık yüzde 3.74, toptan fiyatlar yüzde 4.32 yükseldi. Yıllık bazda artış perakendede yüzde 36.83'e ulaşırken, toptanda yüzde 22.28 oldu. Aylık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 11.09 ile giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşti. Bu kalemi yüzde 8.80 ile konut, yüzde 6.49 ile haberleşme izledi. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2.57, ev eşyasında yüzde 2.36 artış görüldü. Diğer yandan bunları yüzde 1.83 ile sağlık, yüzde 1.80 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 1.58 ile lokanta ve oteller, yüzde 0.87 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 0.48 ile ulaştırma, yüzde 0.03 ile eğitim harcamaları grubu izledi.