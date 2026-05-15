İstanbul’da gelecek şekillendi: WIRED Türkiye sahneye çıktı

Türkiye'nin en büyük medya gruplarından Turkuvaz Medya tarafından hayata geçirilen ve dünyanın en saygın teknoloji ve inovasyon markalarından biri olan WIRED Türkiye, 15 Mayıs'ta Rixos Tersane İstanbul'da gerçekleşen lansman etkinliğinde iş dünyası, teknoloji, girişimcilik ve medya ekosisteminden önemli isimleri bir araya getirdi. WIRED Türkiye, global vizyonu yerel dinamiklerle buluşturarak Türkiye'nin teknoloji, bilim ve kültür dünyasına yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor.

Etkinliğin açılış konuşmaları; WIRED Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Hülya Güler, Turkuvaz Medya Grubu İcra Kurulu Üyesi ve Turkuvaz Dergi Genel Müdürü Yasemin Gebeş ve Condé Nast Stratejik İçerik ve Özel Projeler Başkan Yardımcısı Amy Mangino tarafından gerçekleştirildi.

HÜLYA GÜLER: WİRED YALNIZCA BİR YAYIN DEĞİL, GELECEĞİN EKOSİSTEMİ

Etkinliğin açılış konuşmalarında WIRED Türkiye'nin yayın vizyonu, teknoloji ve kültür odağındaki yaklaşımı ile geleceğin dünyasına dair perspektifi paylaşıldı. WIRED Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Hülya Güler, WIRED Türkiye'nin yalnızca bir yayın değil; farklı disiplinlerden düşünce liderlerini, yaratıcı endüstrileri ve yeni nesil fikirleri bir araya getiren yaşayan bir ekosistem olmayı hedeflediğini vurguladı. Güler konuşmasında, "WIRED, yalnızca teknoloji anlatan bir yayın değil; bilim ve teknolojinin dönüştürdüğü dünyayı daha iyi anlamak isteyenler için geleceğe dair güçlü bir bakış açısı sunuyor. Biz de WIRED Türkiye ile insanı merkeze alan, umut veren, ilham veren ve geleceği birlikte şekillendirmeye davet eden bir platform kuruyoruz. Çünkü inanıyoruz ki gezegenimizin en güzel günleri hâlâ gelecekte. WIRED Türkiye Founding Member topluluğu ise kendi alanlarında fikirleri, üretimleri ve vizyonlarıyla fark yaratan isimleri aynı ekosistemde buluşturarak geleceğin hikâyesini birlikte yazmayı hedefliyor." ifadelerini kullandı.

Condé Nast Stratejik İçerik ve Özel Projeler Başkan Yardımcısı Amy Mangino ise konuşmasında, "Condé Nast olarak son yıllarda Vogue ve GQ'nun ardından şimdi de WIRED'ın Türkiye yolculuğuna tanıklık etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Güçlü ve nitelikli gazeteciliğe yatırım yapmak bugün her zamankinden daha fazla vizyon, sorumluluk ve cesaret gerektiriyor. Hülya Güler, Yasemin Gebeş ve tüm WIRED Türkiye ekibi, bu markayı hayata geçirirken büyük bir tutku ve özveri ortaya koydu. WIRED Türkiye'nin çok başarılı bir yolculuğa imza atacağına yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğin sabah oturumlarında teknoloji, yapay zekâ ve girişimcilik ekosisteminin geleceğine ışık tutan konuşmalar gerçekleştirildi.

KEREM DÜNDAR: YAPAY ZEKA ÇAĞINDA FARK YARATACAK OLAN ŞEY, DOĞRU SORULARI BİRLİKTE SORABİLMEK OLACAK

Program kapsamında ilk özel oturumda yazar Kerem Dündar, "Geleceği Yapay Zeka–İnsan Etkileşimi ile Şekillendirmek" başlıklı konuşmasıyla sahne aldı. Dündar konuşmasında, "Bugün yapay zekâyı yalnızca bir teknoloji başlığı olarak değil, insanın düşünme ve üretme biçimini kökten değiştiren yeni bir çağ olarak konuşuyoruz. Daha birkaç ay önce yapay zekânın problem çözme kapasitesinin insan ortalamasının çok üzerine çıktığını gösteren araştırmalar paylaşılırken, asıl ihtiyaç duyduğumuz şeyin doğru soruları sorabileceğimiz güçlü platformlar ve topluluklar olduğunu görüyoruz. WIRED Türkiye'nin farklı disiplinleri bir araya getirerek bu dönüşümü insan odağında tartışan önemli bir fikir alanı yaratacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

GELECEĞE HAZIR OLMAK, YALNIZCA TEKNOLOJİYİ DEĞİL İNSANI DA MERKEZE KOYABİLMEKTEN GEÇİYOR

Ardından Fütürist, Future Readiness Forum ve Xponential Başkanı & CEO'su Tariq Qureishy, "Geleceğin Sesi, Geleceğin Denklemi" başlıklı oturumda teknoloji ve insanlığın dönüşümünü değerlendirdi. Qureishy konuşmasında, "2030 yılında var olacak işlerin yaklaşık yüzde 70'i bugün henüz mevcut değil. Yapay zekâ ve teknolojinin hızlandırdığı bu dönüşümde kurumların yalnızca dijital değil, aynı zamanda AI odaklı organizasyonlara dönüşmesi gerekiyor. Ancak bu yeni çağda asıl mesele yalnızca teknolojiye adapte olmak değil; güveni, yaratıcılığı, etik bakış açısını ve insan odağını koruyarak geleceğe hazır hale gelmek. WIRED Türkiye'nin farklı disiplinleri bir araya getirerek bu dönüşümü tartışan güçlü bir fikir platformu oluşturmasını son derece kıymetli buluyorum." dedi.

TÜRKİYE, TEKNOLOJİ VE OYUN GİRİŞİMLERİNDE ÖNEMLİ BAŞARI HİKAYELERİ YAZIYOR; ŞİMDİ HEDEF KÜRESEL ÖLÇEKTE DAHA GÜÇLÜ BİR KONUM

"Türkiye Girişim Tarihinin Dünü, Bugünü, Yarını" panelinin moderatörlüğünü Boğaziçi Ventures Kurucusu ve CEO'su Barış Özistek üstlendi. Panelde Vuvy Kurucusu ve Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli ile Yemeksepeti Kurucusu ve Yatırımcı Nevzat Aydın, Türkiye girişimcilik ekosisteminin dönüşümünü, yatırımcılık kültürünün gelişimini ve yapay zekâ çağında girişimciliğin geleceğini değerlendirdi.

Panelde konuşan Nevzat Aydın, yapay zekâ ile birlikte girişimcilik dünyasında fırsatların daha da demokratikleştiğine dikkat çekerek, "Doğru kurgulanan projelerin bugün dünyanın her yerine ulaşma ve ölçeklenme şansı çok daha yüksek. Aynı şekilde rekabet de artık global ölçekte yaşanıyor. Ancak teknoloji dönüşümleri her dönemde yeni fırsatlar yaratıyor ve girişimcilik ekosistemi bu dönüşümle birlikte büyümeye devam ediyor" dedi.

Emre Kurttepeli ise Türkiye girişimcilik ekosisteminin özellikle yeni nesil teknoloji alanlarında önemli bir dönüşümden geçtiğini belirterek, "Yapay zekâ çağında fonlama kapasitesi, güçlü insan kaynağı ve global ölçekte düşünme becerisi her zamankinden daha kritik hale geldi. Türkiye oyun ve teknoloji girişimlerinde önemli başarı hikâyeleri çıkarıyor ancak küresel rekabette daha güçlü bir konuma ulaşabilmek için teknoloji üretimi ve yatırım ekosisteminin daha da büyümesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI MİLLİ TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRÜ SADULLAH UZUN : 150 MİLYON DOLARLIK KAMU DESTEĞİYLE 750 MİLYON DOLARLIK GİRİŞİM YATIRIM HACMİ HEDEFLİYORUZ

"Turcorn Yolculuğu" panelinde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzun moderatörlüğünde; Türkiye girişimcilik ekosistemi, oyun teknolojileri ve küresel büyüme potansiyeli ele alındı. e2vc Yönetici Ortağı Enis Hulli ile Loom Games Kurucu Ortakları Kübra Gündoğan ve Emre Çelik'in katıldığı panelde, Loom Games'in kısa sürede global ölçekte dikkat çeken büyüme hikâyesi ve Türkiye'nin yeni nesil teknoloji girişimciliği vizyonu konuşuldu.

Loom Games Kurucu Ortağı ve CEO'su Kübra Gündoğan, "Yaklaşık 60 yatırımcıdan ret aldığımız dönemler oldu ancak girişimcilikte en kritik konulardan birinin, bu süreçleri kişisel algılamadan yoluna devam edebilmek olduğuna inanıyorum. Biz de elimizdeki tüm kaynakları yeni oyunumuza yatırarak devam ettik ve bugün hâlâ burada bu hikâyeyi konuşuyoruz" dedi.

Sadullah Uzun ise Türkiye'de bugün itibarıyla 8 Turcorn bulunduğunu hatırlatarak, girişimcilik ekosistemini büyütmeye yönelik destek mekanizmalarına dikkat çekti. Uzun, "Seri A aşamasındaki girişimleri desteklemek amacıyla 150 milyon dolarlık kamu katkısını devreye aldık. Bu destekle birlikte en az 750 milyon dolarlık bir girişim yatırım hacmi oluşturmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

TRENDYOL GRUBU CTO'SU CENK ÇİVİCİ : TEKNOLOJİNİN MERKEZİNDE HALA İNSAN DENEYİMİ VAR

Trendyol Grubu CTO'su Cenk Çivici, etkinlik kapsamında gerçekleştirdiği oturumda yapay zekânın e-ticaret ekosistemindeki dönüştürücü etkisini ve Trendyol'un teknoloji vizyonunu paylaştı. Çivici, bugün Trendyol'un 36 ülkede faaliyet gösterdiğini ve şirketin yapay zekâyı yalnızca bir teknoloji yatırımı olarak değil, tüm operasyonun merkezinde konumlanan stratejik bir dönüşüm alanı olarak değerlendirdiğini anlattı.

Çivici, "Yapay zekâya yalnızca teknoloji üretmek için değil; müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve ekiplerimiz için daha iyi deneyimler oluşturabilmek adına yaklaşıyoruz. Önemli olan insanı ortadan kaldırmak değil; ekiplerin üretkenliğini ve etki alanını güçlendirebilmek" dedi.

Etkinliğin öğleden sonra devam eden oturumlarında ise yapay zekâ, e-ticaret, sağlık teknolojileri ve dijital dönüşüm odağında farklı başlıklar ele alındı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör