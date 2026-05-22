İstanbul’daki havalimanlarında bayram tatili yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na gelmeye başladı.

Havalimanı girişinde ve terminal önündeki bağlantı yollarında zaman zaman trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ekipleri ise giriş noktalarında ve terminal içerisinde yolcuları yönlendirdi.

KONTUARLARDA VE E-PASAPORT NOKTALARINDA KUYRUKLAR OLUŞTU

Güvenlik kontrollerinden geçen yolcular, iç ve dış hat terminallerindeki bilet ve bagaj işlemleri için kontuarlarda sıra oluşturdu.

E-pasaport bankolarında da kısa süreli yoğunluk yaşandığı gözlendi.

Bayram tatili nedeniyle özellikle iç hat uçuşlarında hareketlilik dikkat çekti.

SABİHA GÖKÇEN'DE EK ÖNLEMLER ALINDI

Kurban Bayramı yoğunluğu Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da etkisini gösterdi.

İç ve dış hat uçuşlarını kullanmak isteyen yolcular nedeniyle terminal genelinde yoğunluk oluşurken, havalimanı yönetimi operasyonların aksamaması için ek tedbirler aldı.

Bu kapsamda operasyon, güvenlik ve temizlik alanlarında yapılan ek planlamalarla personel sayısı artırıldı.

GÜNLÜK 827 UÇUŞ PLANLANDI

Öte yandan bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplam 827 uçuşun planlandığı öğrenildi.

Yaklaşık 140 bin yolcunun havalimanını kullanmasının beklendiği belirtildi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör