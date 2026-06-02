İstanbul’dan 1500 proje ile dünyaya Sıfır Atık mesajı

Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda ve İstanbul Valiliği himayesinde düzenlenen İstanbul Sıfır Atık Haftası başladı. 1-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyon kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde çevre bilincini artırmaya yönelik yüzlerce etkinlik düzenlenecek. Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen organizasyona kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör yoğun ilgi gösterdi. Toplam 1500'ün üzerinde proje başvurusu alınırken, çevre eğitimlerinden geri dönüşüm uygulamalarına, farkındalık kampanyalarından saha çalışmalarına kadar geniş bir yelpazede etkinlik programı oluşturuldu. İstanbul Sıfır Atık Haftası, yalnızca bir çevre etkinliği olarak değil, Türkiye'nin son yıllarda geliştirdiği sıfır atık yaklaşımının şehir ölçeğindeki en kapsamlı uygulamalarından biri olarak değerlendiriliyor.

İSTANBUL KÜRESEL MERKEZ OLUYOR

Sıfır Atık Hareketi'nin kurucusu ve Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan'ın öncülüğünde geliştirilen model, son yıllarda uluslararası alanda da dikkat çekici bir görünürlük kazandı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 30 Mart'ın "Uluslararası Sıfır Atık Günü" ilan edilmesi, Türkiye'nin bu alandaki diplomatik etkisinin en önemli göstergelerinden biri olarak kabul ediliyor. İstanbul Sıfır Atık Haftası da bu küresel vizyonun yerel ölçekteki en önemli adımlarından biri olarak öne çıkıyor. Vakfın uzun vadeli hedefleri arasında İstanbul'u uluslararası sıfır atık çalışmalarının merkezi haline getirmek bulunuyor. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı'nın sıfır atık çalışmalarına yönelik küresel merkezinin İstanbul'da kurulması önemli bir eşik olarak değerlendiriliyor.

183 ÜLKEDEN KATILIM

Haftanın en önemli etkinliklerinden biri olan Sıfır Atık Forumu, 5-7 Haziran tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Forum için dünyanın 183 ülkesinden kayıt yapılırken, 120'nin üzerinde bakan, 200'den fazla belediye başkanı, uluslararası kuruluş temsilcileri, akademisyenler ve çevre uzmanlarının İstanbul'da bir araya gelmesi bekleniyor. Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş'a göre sıfır atık yaklaşımı yalnızca atık yönetimine ilişkin teknik bir model değil, aynı zamanda yeni bir yaşam ve kalkınma anlayışı sunuyor. Ağırbaş, iklim krizinin yalnızca çevresel değil aynı zamanda sosyal ve ahlaki boyutları bulunduğunu vurgulayarak, kaynakların adil kullanımının ve israfla mücadelenin sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurları arasında yer aldığını belirtiyor. Bu yaklaşım, Türkiye'nin uluslararası iklim müzakerelerinde giderek daha görünür hale gelen "iklim adaleti" söylemiyle de örtüşüyor. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin karşı karşıya bulunduğu kaynak ve finansman sorunları dikkate alındığında, sıfır atık politikalarının ekonomik kalkınma ve çevresel sürdürülebilirliği birlikte destekleyen bir model sunduğu ifade ediliyor.