İstanbullulara dönüşüm müjdesi

Hükümet, İstanbul'da dönüşümün hızlanması için iki yıl önce Yarısı Bizden kampanyasını devreye aldı. Vatandaşlara evlerini yeniden inşa ettirmeleri için toplam 1 milyon 875 bin TL destek verilen kampanya büyük ilgi gördü. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile 31 Aralık 2026'da sona erecek kampanya ile ilgili vatandaşların lehine önemli bir düzenleme yapıldı. Buna göre, 31 Aralık'a kadar ev ve işyerini riskli yapı ilan ettiren tüm vatandaşlar kampanyadan faydalanabilecek. Bu sayede yıkım, ruhsat, kat irtifakı ve hak sahipliği tespiti gibi zaman alan işlemler nedeniyle oluşabilecek mağduriyetler önlenecek.

KİMLER YARARLANACAK?

İstanbul'un 39 ilçesinde riskli yapı sahiplerinin tümü bu kampanyadan faydalanabiliyor. Evi dönüşüme girecek vatandaş önce güvenilir bir müteahhit firma buluyor, sonra risk tespiti yaptırıyor. Devlet desteği alabilmek için, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından lisans verilmiş kuruluşların seçilmesi gerekiyor. Kat irtifakı kurulduktan sonra hak sahibi tespiti yaptırmak üzere ilçe belediyesine başvuru yapılıyor. Bakanlıkça belirlenen randevu gününde hak sahibi ile 'hibe taahhütnamesi' ve 'kredi sözleşmesi' imzalanıyor.

NE KADAR ÖDENİYOR?

Kampanyanın bina bazlı dönüşüm desteği kapsamında her bir konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği veriliyor. Bu şekilde her bir konut için sağladığı 1 milyon 875 bin TL'lik finansman desteğinden faydalanan vatandaşlar evlerini yüklenici firmalarla yeniden inşa ettirebiliyor. Hak sahibinin diğer her bir konutu için ayrıca 1 milyon 750 bin lira kredi veriliyor. İşyerleri için de 437 bin 500 TL hibe, 437 bin 500 TL kredi, 125 bin TL taşınma desteği sunuluyor. Hak sahibinin diğer her bir dükkânı için de 875 bin lira kredi sağlanıyor. Konut ve işyerinde hak sahiplerine kredi verilirken gelir ve kredi puanına bakılmıyor. Kredi taksit ödemeleri yapı ruhsatı alındıktan iki yıl sonra başlıyor ve 10 yıl vadeye yayılıyor. Ödemenin başladığı ilk yıl faiz uygulanmazken, sonraki yıllar TÜFE oranının yarısı kadar güncelleme yapılıyor.





KAMU KURUMLARI DEVREDE

İSTANBUL'DAKİ Yarısı Bizden kampanyasında büyük dönüşüm projelerinde kamu kurumları devreye giriyor. Site benzeri büyük dönüşümü seçenlerin evlerini TOKİ ya da Emlak Konut yeniliyor. Riskli yapı kararı sonrası yüzde 100 uzlaşma sağlayan hak sahipleri dönüşüm taleplerini Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü'ne iletiyor. Bu durumda da 875 bin TL'lik hibe desteği ve 125 bin TL'lik taşınma desteği sağlanıyor. Hibe tutarı bina maliyetinden düşürülüyor, arta kalan borç ise yine uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor.



BEKLENEN ADIM ATILDI

Dönüşümdeki yeni düzenlemeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yarısı Bizden kampanyamızla ilgili İstanbulluların uzun süredir beklediği bir adımı hayata geçirdik. Hazırladığımız genelge Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 31 Aralık'a kadar ev ve işyerini riskli yapı ilan ettiren tüm vatandaşlarımız kampanyadan faydalanabilecek. 2025 ve 2026 yılında riskli ilan edilen yapıların tamamı kampanya kapsamına alınacak" dedi