İstanbul’u küresel cazibe merkezine dönüştürebiliriz

ÖZAK GYO, 2026 yılı hedeflerini, devam eden yatırımlarını ve Türkiye'nni bölgesindeki potansiyeline dair öngörülerini, düzenlenen basın buluşmasında paylaştı. Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, Türkiye'nin önünde tarihi bir fırsat penceresi açıldığını belirterek, "Küresel belirsizliklerin arttığı bu dönemde sermaye artık güvenli liman arıyor. Türkiye; genç nüfusu, şehirleşme ihtiyacı ve gayrimenkul sektöründeki derinliğiyle bu tablonun en güçlü adayıdır. Finans merkezi olma hüviyetimizi transit ticaret merkezi olma kapasitemizle birleştirebilirsek, İstanbul'u küresel bir cazibe merkezine dönüştürebiliriz" dedi. Özak GYO Genel Müdürü Fatih Keresteci ise 2026'nın Özak için 'teslimler yılı' olduğunu ifade etti. Özak Duyu Göktürk, Özak Dragos ve Hayat City Mahmutbey projelerini bu yıl teslim edeceklerinis öyledi.

