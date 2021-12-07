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Giriş Tarihi: 7.12.2021 10:09 Son Güncelleme: 7.12.2021 10:09

İstifa eden işçi işsizlik maaşı alabilir mi? Kendi isteğiyle işten ayrılan işsizlik maaşı alabilir mi?

İstifa eden işçi işsizlik maaşı alabilir mi? Kendi isteğiyle işten ayrılan işsizlik maaşı alabilir mi?

SGK tarafından usul ve esasları belirlenmiş yasal düzenlemeler doğrultusunda, her işçinin sigorta sicili bir diğer işçiye göre farklıdır. Kimi çalışanlar, emekliliğe kadar aynı kurumda çalışırken kimi çalışanlar çeşitli sebeplerden ötürü istifa etmek durumunda kalabilir. İstifanın altındaki sebepler için çalışma ortamı, çalışma saatleri, işverenin çalışanlarına karşı tutumu, çalışma arkadaşları gibi faktörler sıralanabilir. İstifa halinde çalışanın iş hayatıyla birlikte sigorta sicili de bu durumdan etkilenir. İş akdinin çalıştığı kurum tarafından sonlandırılması halinde işsizlik maaşına hak kazandığı bilinen SGK kapsamındaki çalışanlar ise istifa halinde kafalarda soru işareti yaratan, istifa eden çalışanlar işsizlik maaşı alabilir mi konusu hakkında merak sahibi

İşsizlik maaşı uygulanmasından faydalanabilmek için SGK tarafından gözetilen ilk şart işten çıkarılmış olmaktır. Yani işten çıkartılan işçi belirli bir süre boyunca işsizlik maaşı alabilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, çalışanın işini kendi isteği dışında kaybetmiş olması gerekliliğidir. Bu açıdan çalıştığı firmanın iflas etmesi halinde işini kaybeden SGK çalışanlarının da işsizlik maaşı talep edebileceği söylenebilir.

İşsizlik maaşından faydalanabilmek için ayrıca işten ayrılma tarihinden önce 120 günlük prim ödemesi yapılmış olmalıdır. Buna ek olarak son üç yıl içinde en az 600 günlük işsizlik sigortası primi ödenmiş olmalıdır. Bu şartlar sağlandığı takdirde hangi statüde sigortalı olunduğuna göre değişkenlik gösteren sürelerde 10 aya kadar işsizlik maaşı almak mümkündür.

KİMLER İŞSİZLİK MAAŞI ALAMAZ?

İşsizlik maaşı, kendi isteği dışında işten çıkartılan ve gerekli şartları karşılayan kişilere sunulan bir sosyal yardım politikasıdır. Normal şartlar altında kendi isteğiyle işten ayrılan, yani istifa eden SGK çalışanlarının bu yardım politikasından faydalanmaları söz konusu değildir.

Yalnız bu durumla alakalı İş Kanunu'nda belirtilmiş istisnai bir durum mevcuttur. İşçi, işten ayrılmasını gerektiren haklı bir gerekçesi olduğunda ve bu gerekçesini SGK ile bir dilekçe aracılığıyla paylaştığında işsizlik maaşı almaya hak kazanabilir. Örnek vermek gerekirse işçi iş yerinde mobbing'e maruz kalıyorsa, kendisine ahlak kuralları dışında davranışlar sergileniyorsa, aldığı gerçek ücret gizleniyorsa, maaşını alamıyorsa işten ayrılmak için geçerli bir sebebi vardır. Öte yandan bu konulardaki anlaşmazlık mahkemeye intikal etmiş ve mahkeme işçinin lehinde bir karar kılmışsa işsizlik maaşı alma şansı artar.

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İstifa eden işçi işsizlik maaşı alabilir mi? Kendi isteğiyle işten ayrılan işsizlik maaşı alabilir mi?
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