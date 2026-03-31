İstiklal Caddesi’nden rekor: 2025’te 107 milyon kişi ziyaret etti

İstiklal Caddesi'ni geçen yıl ziyaret edenlerin sayısı, 2024'e göre yüzde 18,7 artarak 107 milyonla rekor kırdı. Cushman & Wakefield I TR International tarafından hazırlanan ve Bağdat Caddesi, İstiklal Caddesi ve Nişantaşı bölgesini kapsayan "12. İstanbul Alışveriş Caddeleri Raporu"na göre, söz konusu caddelerdeki yüksek doluluk oranları 2025'te de seyrini sürdürdü.

LİSTENİN BAŞINDA İSTİKLAL CADDESİ VAR

Caddelerdeki ziyaretçi trafiğinde turist odaklı bir ayrışma yaşanırken, İstiklal Caddesi 107 milyonla tüm zamanların en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı. Bundan önceki en yüksek rakam 91,8 milyonla 2022'de kayıtlara geçmişti.

Günlük ziyaretçi sayısı hafta içinde yüzde 13 artışla 240 bine yaklaşırken, hafta sonunda yüzde 27 yükselişle 427 bin olarak gerçekleşti.

İstanbul'un hem turizm hem de perakende hareketliliği açısından en yoğun noktalarından biri olma özelliğini koruyan İstiklal Caddesi, kültür, sanat ve turizm faaliyetlerinin yoğunluğu ile güçlü marka karması sayesinde ziyaretçi trafiğini artırdı.

İstiklal'deki 275 mağazadan 265'inin dolu olduğu görüldü. Mağazalar arasında yüzde 35 ile giyim ve ayakkabı sektörü başı çekerken, onu yüzde 31 ile yeme-içme, yüzde 15 ile kozmetik sektörü izledi. Markaların yüzde 85'inin yerel, yüzde 15'inin yabancı olduğu görüldü.

Caddede birincil kira seviyeleri aylık metrekare bazında 220 dolar olarak gerçekleşti.